Jede Menge Erfahrung! Maurice Friehe wechselt zum TSC Vahdet

In der Landesliga Braunschweig geht es für den TSC Vahdet Braunschweig um nicht mehr viel. Aktuell steht man auf dem achten Platz im gesicherten Mittelfeld und man kann die Planungen für die kommende Saison in Angriff nehmen. Das haben die Verantwortlichen offensichtlich schon gemacht, denn via Instagram wurde der erste Neuzugang vorgestellt..

Wie der Verein auf den sozialen Medien mitteilte, wird Maurice Friehe nach Braunschweig wechseln. Der 26-Jährige wurde in seiner Jugend super ausgebildet. Aus der U17 Bundesliga wechselte der Mittelfeldspieler vom VfL Wolfsburg zum FC Augsburg in die Fuggerstadt. Bei den Schwaben stand er in der U19-Bundesliga in 24 Partien auf dem Platz, wovon Friehe 16 Mal von Beginn an ran durfte. Außerdem spielte Friehe einmal in der Regionalliga für die U23.

Nach seiner Zeit in Süddeutschland zog es Friehe zu Lupo Martini Wolfsburg und stieg mit den Wolfsburgern direkt in die Regionalliga auf. Trotz seiner Qualität ging Friehe dann 2019 zu Türk Gücü bzw. FC Helmstedt. Gestartet in der Kreisliga, schaffte Friehe mit Helmstedt den Sprung in die Landesliga.