Jede Menge Erfahrung für den TSV Gellersen

Via Instagram stellte man den neuen Mann vor. Nico Zemke wird vom TSV Bardowick auf den Heidberg wechseln. Der offensive Mittelfeldspieler, der dort flexibel einsetzbar ist, spielte nach seiner Jugendzeit für Treubund Lüneburg in der Landesliga und wechselte dann zum SV Ilmenau, wo der nun 33-Jährige seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. Im Abstiegsjahr traf Zemke in 28 Spielen zehn Mal. In der Bezirksliga traf er dann in 28 Spielen satte 18 Mal und wechselte daraufhin zur Eintracht aus Lüneburg.

Beim damaligen Landesligisten kam Zemke auf insgesamt 100 Partien auf sechsthöchster Spielebene und traf dabei 14 Mal. Zur Saison 20/21 zog es Zemke dann zum TSV Bardowick. In der Aufstiegssaison 22/23 hatte der spielintelligente Offensivmann mit zwölf Toren einen erheblichen Anteil am Erfolg. In den vergangenen zwei Jahren kamen dann 41 Landesliga-Spiele mit drei Toren hinzu. Die abgelaufene Saison verlief allerdings nicht optimal. Nur zwölf Einsätze, davon zwei in der Startelf, und am Ende hieß es Abstieg für den TSV Bardowick.