"Jede Menge Bierduschen und eine wilde Feier"

Die Fußball-Saison 2024/2025 ist fast beendet. Demzufolge sind alle Entscheidungen gefallen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der SV Eiche Groß Rietz feiert nach zwölf Jahren wieder eine Meisterschaft – und mit ihr den Aufstieg in die Kreisliga. In einer spielstarken und engen Kreisklasse Mitte Ostbrandenburg setzte sich das Team von Trainer Dennis Schneider am Ende durch.

Ein Ziel, ein Plan – und jede Menge Widerstand An der Zielsetzung gab es von Anfang an keine Zweifel. "Das Saisonziel wurde vom ersten Tag an klar benannt und das war die Meisterschaft und der Aufstieg in die Kreisliga", erklärt der Coach. Doch so einfach war es nicht. "Es war jedoch klar, dass es kein einfaches Unterfangen wird. Die Kreisklasse Mitte ist sehr spielstark und ausgeglichen, wie man auch an der Abschlusstabelle sieht."

Heimspiele als Schlüssel zum Titel

Dass es am Ende reichte, hatte mehrere Gründe – vor allem aber einen entscheidenden: "Einfach war es nicht, aber wir haben uns auf unsere Stärken fokussiert und unsere Hausaufgaben gemacht. Am Ende war auch sicherlich unsere Heimstärke der Schlüssel zum Erfolg – wir haben alle Heimspiele gewonnen." In Groß Rietz war für die Gegner in dieser Saison kaum etwas zu holen.

Eine Familie, ein Verein, ein Ziel

Die Basis des Erfolgs war der Teamgeist. "Unser Zusammenhalt ist unsere größte Stärke. Wir sind eine Eiche-Familie und jeder hilft jedem, auch wenn’s mal nicht so läuft." Genau dieser Geist machte den Unterschied: "Wir haben unsere Schwächen als Team ausgeglichen und nie den Glauben an den Aufstieg verloren."

Keine Pause für Mallorca – dafür ein klarer Fokus

Eine Abschlussfahrt steht nicht an. "Nein, es ist keine Abschlussfahrt geplant. Wir werden jetzt unsere Batterien aufladen und in vier Wochen wieder in die Vorbereitung starten", kündigt Schneider an. Der Blick richtet sich bereits auf die kommenden Aufgaben in der Kreisliga.

Aufstieg angenommen – Vorfreude auf packende Derbys

Das Aufstiegsrecht wird natürlich wahrgenommen. "Wir freuen uns schon total auf die Derbys gegen Lindenberg, Müllrose, Bad Saarow und vielleicht auch Beeskow. Diese Spiele werden sicherlich extrem spannend und wir sind bereit, uns diesen Herausforderungen zu stellen." In Groß Rietz knistert schon die Vorfreude.

Kader bleibt stabil – Talente rücken nach

Personell ist Kontinuität angesagt. "Der Kader wird im Kern gleich bleiben. Wir werden vier Jugendspieler hochziehen und möglicherweise noch einige erfahrene Spieler von den umliegenden Vereinen verpflichten. Abgänge sind uns aktuell keine bekannt." Eine gute Mischung für den Neustart.

Klassenerhalt als realistische Zielsetzung

In der neuen Saison will sich das Team nicht verstecken. "Als Aufsteiger ist es schwierig, Zielsetzungen zu benennen, aber ich denke, es ist realistisch, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen", sagt Schneider. "Wir werden uns bemühen, uns in der Kreisliga zu etablieren und unsere Ziele zu erreichen."

Die SV Eiche Groß Rietz steht vor einem neuen Kapitel – mit einem Meistertitel im Rücken und einer klaren Vision für die Zukunft.