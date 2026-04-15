Jeddeloh zieht nach Elfmeterkrimi gegen Havelse ins Finale ein

Von Beginn an begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Jeddeloh versuchte, über kontrollierten Spielaufbau und schnelle Kombinationen in die Offensive zu kommen, während Havelse kompakt stand und auf Umschaltmomente lauerte. Torchancen blieben in der Anfangsphase zunächst Mangelware, da beide Defensivreihen konzentriert arbeiteten und kaum Räume zuließen.

In der 31. Minute gelang dem Gastgeber schließlich der Durchbruch: Nach einer gelungenen Offensivaktion war es M. Wegner, der zur 1:0-Führung für Jeddeloh einschob. Der Treffer gab den Hausherren spürbar Sicherheit, doch Havelse ließ sich davon nicht beeindrucken und hielt weiter engagiert dagegen.

Kurz nach der Halbzeitpause schlug Havelse zurück. In der 47. Minute nutzte L. Sommer eine sich bietende Gelegenheit und stellte mit dem 1:1 den Ausgleich her. Die Partie war damit wieder völlig offen, und in der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams suchten die Entscheidung in der regulären Spielzeit, doch entweder fehlte die letzte Präzision im Abschluss oder die Torhüter waren zur Stelle.