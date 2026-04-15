Jeddeloh zieht nach Elfmeterkrimi gegen Havelse ins Finale ein

Von Beginn an begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Jeddeloh versuchte, über kontrollierten Spielaufbau und schnelle Kombinationen in die Offensive zu kommen, während Havelse kompakt stand und auf Umschaltmomente lauerte. Torchancen blieben in der Anfangsphase zunächst Mangelware, da beide Defensivreihen konzentriert arbeiteten und kaum Räume zuließen.
In der 31. Minute gelang dem Gastgeber schließlich der Durchbruch: Nach einer gelungenen Offensivaktion war es M. Wegner, der zur 1:0-Führung für Jeddeloh einschob. Der Treffer gab den Hausherren spürbar Sicherheit, doch Havelse ließ sich davon nicht beeindrucken und hielt weiter engagiert dagegen.
Kurz nach der Halbzeitpause schlug Havelse zurück. In der 47. Minute nutzte L. Sommer eine sich bietende Gelegenheit und stellte mit dem 1:1 den Ausgleich her. Die Partie war damit wieder völlig offen, und in der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams suchten die Entscheidung in der regulären Spielzeit, doch entweder fehlte die letzte Präzision im Abschluss oder die Torhüter waren zur Stelle.
Da kein weiteres Tor fiel, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. TSV Havelse begann, doch Jeddeloh zeigte sich nervenstark und effizient. G. Siala verwandelte zum 2:1, ehe J. Berger für Havelse zum 1:1 traf. Auch F. Friedrichs behielt die Ruhe und erhöhte auf 3:2. M. Ilic glich erneut aus, doch anschließend ließ Havelse entscheidende Chancen liegen: B. Kolgeci und A. Rexhepi scheiterten mit ihren Versuchen. I. Touray machte schließlich mit seinem Treffer zum 4:2 alles klar und sorgte für großen Jubel bei Jeddeloh.
Mit diesem Erfolg zieht der SSV Jeddeloh II verdient ins Finale des NDS-Pokals ein. Dort trifft das Team am 24. Mai auf SV Drochtersen/Assel. Das Endspiel wird im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen ausgetragen, wo Jeddeloh die Chance hat, sich den Pokalsieg zu sichern. TSV Havelse hingegen zeigte eine kämpferisch starke Leistung, muss sich aber nach einem dramatischen Halbfinale aus dem Wettbewerb verabschieden.
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SSV Jeddeloh: Moritz Ben Onken, Niklas-Leon von Aschwege (40. Philip Gramberg), Dominique Ndure, Kasra Ghawilu, Tim Janßen (105. Tom-Julian Kanowski), Robin Krolikowski (86. Ibrahim Touray), Moritz Brinkmann (73. Pascal Steinwender), Gazi Siala, Keita Taguchi, Fynn Luca Friedrichs, Max Wegner (73. Finn Cramer) - Trainer: Björn Lindemann
TSV Havelse: Norman Quindt, Besfort Kolgeci, Leon Sommer, Semi Belkahia (55. Dennis Duah), Julius Düker (107. Leon Svitek), Noah Plume (103. Marco Schleef), Johann Berger, Arlind Rexhepi, Marko Ilic, Robin Müller (76. Lorenzo Paldino), Christopher Schepp (83. Emre Aytun) - Trainer: Samir Ferchichi
Schiedsrichter: Julian Bergmann - Zuschauer: 1029
Tore: 1:0 Max Wegner (31.), 1:1 Leon Sommer (47.), 2:1 Gazi Siala (121. i.E.), 2:2 Marko Ilic (121. i.E.), 3:2 Fynn Luca Friedrichs (121. i.E.), 4:2 Ibrahim Touray (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Besfort Kolgeci (TSV Havelse) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Moritz Ben Onken (121.). Johann Berger (TSV Havelse) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Arlind Rexhepi (TSV Havelse) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Moritz Ben Onken (121.).