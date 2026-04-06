Jeddeloh verliert sein Erfolgsgespann

Für den SSV Jeddeloh II endet damit im Sommer ein äußerst erfolgreiches Kapitel. Björn Lindemann war vor zwei Jahren nach Jeddeloh zurückgekehrt und führte die Mannschaft seither in eine bemerkenswerte Entwicklung. Nach dem gesicherten Klassenerhalt in den vergangenen beiden Spielzeiten spielt der SSV aktuell die stärkste Saison seiner Vereinsgeschichte. In der Liga steht die Mannschaft auf Rang drei, hat bereits jetzt so viele Punkte gesammelt wie nie zuvor und darf zudem weiter auf den Einzug ins Pokalfinale hoffen.
Dass dieser Aufschwung nicht zufällig kam, betonen die Verantwortlichen ausdrücklich. Nach einem sportlichen Umbruch entwickelte sich die junge Mannschaft in kurzer Zeit auffällig stabil weiter und machte mit mutigem, attraktivem Offensivfußball auf sich aufmerksam. Entsprechend groß ist die Anerkennung für die Arbeit des scheidenden Trainerteams.
Dankbarkeit trotz Abschied
Sportchef Olaf Blancke würdigte die gemeinsame Zeit mit einem Satz, der ebenso selbstbewusst wie emotional klingt: „Wir haben anscheinend in den letzten Jahren nicht alles verkehrt gemacht.“ Mit Blick auf die letzten Wochen der Saison ergänzte er: „Die gemeinsame Saison steht für sich und wir wollen sie mit dem Einzug ins Finale vergolden.“
Auch Manager Sport Florian Bönsch verhehlte nicht, wie schwer der bevorstehende Abschied wiegt. „Wir haben dem Wunsch von Linde und Jamie am Ende entsprochen. Für uns ist es sehr schade, denn die letzten beiden Jahre waren sehr aufregend und überaus erfolgreich“, sagte er. Zugleich richtete er den Blick nach vorn: „In dieser Saison wollen wir gemeinsam das Maximum rausholen.“
Diese Haltung teilen auch die beiden scheidenden Trainer. Björn Lindemann sprach von einer „intensiven, erfolgreichen und für mich persönlich sehr besonderen Zeit“ beim SSV Jeddeloh II. Der Entschluss, im Sommer eine neue Aufgabe bei Kickers Emden anzunehmen, sei ihm keineswegs leicht gefallen. „Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit hier zurück. Gemeinsam haben wir viel erreicht“, sagte Lindemann. Besonders hob er „die Unterstützung der Verantwortlichen, die Leidenschaft der Spieler und nicht zuletzt den Rückhalt unserer Fans“ hervor. Dass ihm der Verein „sehr ans Herz gewachsen“ sei, unterstrich er ebenso deutlich wie seinen Anspruch für den Saisonendspurt: „Ich werde bis zum Saisonende versuchen das Maximum aus der Saison zu holen, sodass wir am Ende eine tolle Saison feiern können.“
Ähnlich äußerte sich Marc Jamieson, der den Wechsel ebenfalls mit gemischten Gefühlen angeht. Zwar reizt ihn die neue Herausforderung unter professionelleren Bedingungen, doch der Abschied aus Jeddeloh fällt ihm spürbar schwer. „Mir fällt dieser Schritt alles andere als leicht“, sagte Jamieson. „Die Zeit mit der Mannschaft war etwas ganz Besonderes – wir hatten nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine außergewöhnliche Verbindung.“ Gerade deshalb sei der Abschied „sehr emotional“.
So bleibt beim SSV Jeddeloh II vor allem eines hängen: Dankbarkeit für eine Zusammenarbeit, die den Verein sportlich sichtbar vorangebracht hat. Bevor im Sommer die Wege auseinandergehen, wollen alle Beteiligten die laufende Saison nun gemeinsam veredeln. Die Ausgangslage dafür ist besser denn je.