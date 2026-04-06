Jeddeloh verliert sein Erfolgsgespann

Für den SSV Jeddeloh II endet damit im Sommer ein äußerst erfolgreiches Kapitel. Björn Lindemann war vor zwei Jahren nach Jeddeloh zurückgekehrt und führte die Mannschaft seither in eine bemerkenswerte Entwicklung. Nach dem gesicherten Klassenerhalt in den vergangenen beiden Spielzeiten spielt der SSV aktuell die stärkste Saison seiner Vereinsgeschichte. In der Liga steht die Mannschaft auf Rang drei, hat bereits jetzt so viele Punkte gesammelt wie nie zuvor und darf zudem weiter auf den Einzug ins Pokalfinale hoffen. Dass dieser Aufschwung nicht zufällig kam, betonen die Verantwortlichen ausdrücklich. Nach einem sportlichen Umbruch entwickelte sich die junge Mannschaft in kurzer Zeit auffällig stabil weiter und machte mit mutigem, attraktivem Offensivfußball auf sich aufmerksam. Entsprechend groß ist die Anerkennung für die Arbeit des scheidenden Trainerteams.

Dankbarkeit trotz Abschied Sportchef Olaf Blancke würdigte die gemeinsame Zeit mit einem Satz, der ebenso selbstbewusst wie emotional klingt: „Wir haben anscheinend in den letzten Jahren nicht alles verkehrt gemacht.“ Mit Blick auf die letzten Wochen der Saison ergänzte er: „Die gemeinsame Saison steht für sich und wir wollen sie mit dem Einzug ins Finale vergolden.“ Auch Manager Sport Florian Bönsch verhehlte nicht, wie schwer der bevorstehende Abschied wiegt. „Wir haben dem Wunsch von Linde und Jamie am Ende entsprochen. Für uns ist es sehr schade, denn die letzten beiden Jahre waren sehr aufregend und überaus erfolgreich“, sagte er. Zugleich richtete er den Blick nach vorn: „In dieser Saison wollen wir gemeinsam das Maximum rausholen.“