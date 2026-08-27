Jeddeloh trotzt dem Pokalrausch: Ifeadigo rettet einen Punkt

Nach der Sensation gegen Heidenheim muss der SSV Jeddeloh II zurück in den Liga-Alltag – und liefert beim 2:2 gegen Hannover 96 II erneut ein Spektakel. Haris Hyseni trifft zur Führung, Joker Affamefuna-Michael Ifeadigo verhindert die Niederlage. Überschattet wird die Partie von zwei Verletzungen.
Vier Tage nach dem historischen 5:2 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim wartete auf den SSV Jeddeloh II wieder die Realität der Regionalliga Nord. Doch von einem Spannungsabfall war am Mittwochabend nur wenig zu sehen. Die Mannschaft von Kristian Arambasic holte gegen Hannover 96 II einen Rückstand auf und hatte in der Schlussphase sogar Möglichkeiten zum Sieg.
Die Anfangsphase verlief zunächst ausgeglichen. Philip Gramberg gab nach 16 Minuten den ersten gefährlicheren Abschluss ab, auf der anderen Seite kam Alexander Vogel zu einer guten Gelegenheit. Kurz vor der Pause nahm die Partie Fahrt auf. Gramberg scheiterte nach einer Ecke zunächst per Kopf und im Nachsetzen, ehe Haris Hyseni in der 41. Minute zuschlug. Der Angreifer traf aus rund 20 Metern mit rechts zum 1:0.
Die Führung brachte Jeddeloh allerdings nicht in die Kabine. In der Nachspielzeit gelang es den Gastgebern nicht, den Ball entscheidend zu klären. Vogel nutzte die Situation und erzielte das 1:1 (45.+1).
Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie offener – und für Jeddeloh zunächst schmerzhaft. Pascal Steinwender musste mit einer ausgekugelten Schulter ausgewechselt werden. Sportlich verhinderte Moritz Ben Onken mit einer starken Parade gegen Taycan Kurt zunächst den Rückstand.
Die Wechsel von Arambasic zahlten sich aus. Tobias Bothe, Ismail H'Maidat und Affamefuna-Michael Ifeadigo brachten neuen Schwung. H'Maidat scheiterte zunächst an Jonas Schwanke und setzte kurz darauf aus aussichtsreicher Position einen weiteren Abschluss über das Tor.
Das rächte sich. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte der erfahrene Levent Aycicek in der 73. Minute den fälligen Elfmeter zum 1:2. Jeddeloh antwortete jedoch nur drei Minuten später: Ifeadigo traf zum 2:2 und belohnte die Reaktion der Gastgeber.
In der Schlussphase wollte der SSV mehr. Tim Janßen schoss nach Vorarbeit von Bothe über das Tor, ehe Bothe in der Nachspielzeit einen Rückpass erlief, im direkten Duell mit Schwanke aber die große Gelegenheit zum Sieg vergab.
Bitter endete der Abend für Torschütze Ifeadigo. Nach einem Zweikampf in der Schlussphase verletzte er sich am Ellenbogen und musste medizinisch versorgt werden. Damit musste Jeddeloh an diesem Abend gleich zwei Verletzungen verkraften.
Nach dem Pokalrausch gelang dem SSV somit zwar nicht der nächste Sieg, wohl aber eine überzeugende Reaktion auf den zwischenzeitlichen Rückstand. Vor allem die zweite Hälfte zeigte, dass die Mannschaft den historischen Erfolg gegen Heidenheim schnell aus den Köpfen bekommen hatte. Bereits am Sonntag wartet beim SV Todesfelde die nächste Aufgabe.
SSV Jeddeloh – Hannover 96 II 2:2
SSV Jeddeloh: Moritz Ben Onken, Tom-Julian Kanowski, Philip Gramberg, Gazi Siala, Niklas-Leon von Aschwege, Tim Janßen, Robin Krolikowski (46. Moritz Brinkmann), Keita Taguchi, Pascal Steinwender (53. Tobias Bothe), Kamer Krasniqi (61. Ismail H'Maidat), Haris Hyseni (61. Affamefuna-Michael Ifeadigo) - Trainer: Kristian Arambasic
Hannover 96 II: Jonas Schwanke, Manuel Braun (80. Fin-Luca Rüdiger), Joschua Siewert, Niko Gießelmann (90. Giordinelo Meulens), Tim van den Heuvel, Julius Meusel, Ole Wegner, Levent Aycicek (90. Oskar Schwarz), Asuma Ikari, Alexander Vogel (66. Rafael Martins Marques), Taycan Kurt (66. Merlin Sinanovic) - Trainer: Lars Barlemann
Schiedsrichter: Daniel Piotrowski - Zuschauer: 482
Tore: 1:0 Haris Hyseni (41.), 1:1 Alexander Vogel (45.+1), 1:2 Levent Aycicek (73. Foulelfmeter), 2:2 Affamefuna-Michael Ifeadigo (76.)