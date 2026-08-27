Jeddeloh trotzt dem Pokalrausch: Ifeadigo rettet einen Punkt 2:2 gegen Hannover 96 II von red · Heute, 08:22 Uhr · 0 Leser

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Nach der Sensation gegen Heidenheim muss der SSV Jeddeloh II zurück in den Liga-Alltag – und liefert beim 2:2 gegen Hannover 96 II erneut ein Spektakel. Haris Hyseni trifft zur Führung, Joker Affamefuna-Michael Ifeadigo verhindert die Niederlage. Überschattet wird die Partie von zwei Verletzungen.

Vier Tage nach dem historischen 5:2 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim wartete auf den SSV Jeddeloh II wieder die Realität der Regionalliga Nord. Doch von einem Spannungsabfall war am Mittwochabend nur wenig zu sehen. Die Mannschaft von Kristian Arambasic holte gegen Hannover 96 II einen Rückstand auf und hatte in der Schlussphase sogar Möglichkeiten zum Sieg. Die Anfangsphase verlief zunächst ausgeglichen. Philip Gramberg gab nach 16 Minuten den ersten gefährlicheren Abschluss ab, auf der anderen Seite kam Alexander Vogel zu einer guten Gelegenheit. Kurz vor der Pause nahm die Partie Fahrt auf. Gramberg scheiterte nach einer Ecke zunächst per Kopf und im Nachsetzen, ehe Haris Hyseni in der 41. Minute zuschlug. Der Angreifer traf aus rund 20 Metern mit rechts zum 1:0.

Die Führung brachte Jeddeloh allerdings nicht in die Kabine. In der Nachspielzeit gelang es den Gastgebern nicht, den Ball entscheidend zu klären. Vogel nutzte die Situation und erzielte das 1:1 (45.+1). Joker bringen Jeddeloh zurück Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie offener – und für Jeddeloh zunächst schmerzhaft. Pascal Steinwender musste mit einer ausgekugelten Schulter ausgewechselt werden. Sportlich verhinderte Moritz Ben Onken mit einer starken Parade gegen Taycan Kurt zunächst den Rückstand.