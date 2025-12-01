Jeddeloh siegt torreich in Schöningen

Der SSV Jeddeloh II hat seine starke Saison eindrucksvoll bestätigt und beim FSV Schöningen einen deutlichen 6:2-Auswärtssieg eingefahren. In einer Partie mit vielen Wendungen zeigten die Gäste große Effizienz im Abschluss, während Schöningen nach gutem Beginn zunehmend den Faden verlor.

Trotz personeller Engpässe – Jeddeloh reiste mit nur 15 Spielern an und mit dem 45-jährigen Routinier Jakob Bertram im Kader – erwischten die Gäste den besseren Start. Bereits nach fünf Minuten brachte Tim Janßen den SSV nach Vorarbeit des jungen Hugo Brandes in Führung.

Kurz vor der Halbzeit sorgte Jeddeloh dann für den nächsten Einschnitt: Ein verlängertes Zuspiel nach einer Ecke landete bei Hugo Brandes, der das Leder sehenswert per Volley ins Netz jagte – sein erster Treffer im SSV-Trikot und ein psychologisch wichtiger Moment (45.+2).

Schöningen fand jedoch schnell ins Spiel zurück und belohnte sich in einer aktiven Phase: Nach einem Freistoß stocherte Ousman Touray den Ball aus kurzer Distanz zum 1:1 über die Linie (28.). In dieser Phase hatte der FSV sogar die besseren Chancen, vergab aber mehrfach den möglichen Führungstreffer.

Nach Wiederbeginn zeigte sich das Muster des Spiels zunehmend klar. Schöningen blieb zwar bemüht, doch Jeddeloh agierte im letzten Drittel deutlich zielstrebiger.

Max Wegner verwertete eine Hereingabe von Janßen zum 1:3 (54.), Pascal Steinwender erhöhte nach schnellem Umschalten auf 1:4 (71.). Ein Ballverlust der Gastgeber leitete wenig später das 1:5 durch Tom Gaida ein (77.).

Schöningen verkürzte durch Christian Beck, der nach einer Ecke einköpfte (85.), doch Jeddeloh setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt: Wieder war Steinwender zur Stelle und traf zum 2:6 (90.+3).

Schöningen zeigte besonders im ersten Durchgang eine starke Leistung und hätte phasenweise sogar in Führung gehen können. Im zweiten Abschnitt machten jedoch Fehler im Umschaltspiel und die kompromisslose Chancenverwertung des SSV den Unterschied.

Jeddeloh knackte mit dem Auswärtssieg die 40-Punkte-Marke und festigte seine Position im oberen Tabellenbereich, während der FSV trotz Niederlage weiter über dem Strich bleibt – aber für die kommenden Aufgaben defensiv stabiler auftreten muss.

FSV Schöningen – SSV Jeddeloh 2:6

FSV Schöningen: Tobias Dahncke, Nils Bremer, Dimitar Milushev, Luca Biagio Marino (68. Willi Evseev), Brian Behrendt, Max Klump, Christian Skoda (83. Brian Präger), Federico Palacios (82. Johannes Lutz), Christian Beck, Ousman Touray (75. Tom-Luca Winter), Jordi Njoya (82. Gianluca Evers) - Trainer: Christian Benbennek

SSV Jeddeloh: Moritz Ben Onken, Philip Gramberg, Niklas-Leon von Aschwege, Tim Janßen (74. Ibrahim Touray), Moritz Brinkmann, Gazi Siala, Hugo Brandes (74. Tom-Julian Kanowski), Keita Taguchi, Pascal Steinwender, Max Wegner (84. Jakob Bertram), Tom Gaida - Trainer: Björn Lindemann

Schiedsrichter: Filip Gagelmann - Zuschauer: 600

Tore: 0:1 Tim Janßen (5.), 1:1 Ousman Touray (28.), 1:2 Hugo Brandes (45.+2), 1:3 Max Wegner (54.), 1:4 Pascal Steinwender (71.), 1:5 Tom Gaida (77.), 2:5 Christian Beck (85.), 2:6 Pascal Steinwender (90.+3)