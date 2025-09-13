Jeddeloh punktet in Hannover – Phönix Lübeck und FSV Schöningen jubeln

Die Regionalliga Nord hat in der Fortsetzung des 9. Spieltags enge Spiele, späte Entscheidungen und wichtige Dreier gesehen. Während Jeddeloh in Hannover einen Punkt erkämpfte und Phönix Lübeck knapp siegte, feierte Schöningen einen dringend benötigten Erfolg. Emden setzte mit einem Auswärtssieg in Norderstedt ein Ausrufezeichen.

In Flensburg entwickelte sich ein emotionales Spiel, das von Anfang an kaum an Spannung zu überbieten war. Bereits in der 8. Minute brachte Raul Celotto den SC Weiche Flensburg 08 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später traf Allah Aid Hamid zum Ausgleich. Moritz Göttel stellte in der 16. Minute die erneute Führung für die Hausherren her, bevor Jannes Wulff in der 55. Minute wieder für Drochtersen/Assel egalisierte. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Theo Behrmann in der 25. Minute und einer Roten Karte für Kevin Ntika Bondombe in der 49. Minute kämpfte sich Weiche mit großer Leidenschaft zurück. Sandro Plechaty erzielte in der 68. Minute das umjubelte 3:2 und sicherte den Flensburgern damit drei immens wichtige Punkte. ---

Für den TuS Blau-Weiß Lohne wurde das Heimspiel gegen den Spitzenreiter zu einer ernüchternden Erfahrung. Bereits in der 15. Minute brachte Linus Schäfer den VfB Oldenburg in Führung und stellte die Weichen früh auf Sieg. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Ermal Pepshi in der 49. Minute auf 2:0. Mit dem zweiten Treffer von Linus Schäfer in der 76. Minute war die Partie endgültig entschieden. ---

Vor 580 Zuschauern lieferten sich Hannover 96 II und der SSV Jeddeloh ein intensives Duell. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Simon Brinkmann die Gäste in der 60. Minute mit 0:1 in Führung. Hannover steckte jedoch nicht auf und kam durch Noah Engelbreth in der 75. Minute zum Ausgleich. In einer Schlussphase voller Energie drängten beide Teams auf den Sieg, doch es blieb beim 1:1. ---

In Lübeck sahen die Zuschauer eine lange Zeit umkämpfte Partie, in der sich beide Abwehrreihen auszeichneten. Erst in der 78. Minute fiel die Entscheidung: Michel Dammeier traf zum 1:0 und brachte den Gastgebern den viel umjubelten Sieg. Damit bleibt Phönix in der Spitzengruppe der Liga und festigt seinen Platz unter den Verfolgern. ---