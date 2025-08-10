Jeddeloh makellos – Lohne und Werder Bremen II feiern erste Siege

Ein überzeugender Auftritt des VfB Oldenburg sorgte am Freitagabend für ausgelassene Stimmung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Julian Boccaccio, der kurz nach dem Seitenwechsel in der 51. Minute den Bann brach und mit seinem Treffer zum 1:0 den Grundstein für einen fulminanten Oldenburger Abend legte. Rafael Brand baute die Führung in der 70. Minute aus und stellte auf 2:0, ehe Mats Facklam nur sieben Minuten später mit dem dritten Treffer endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt setzte erneut Rafael Brand in der 82. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends. ---

Flensburg feierte einen Heimerfolg. Moritz Göttel brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung und legte kurz nach der Pause (52.) das 2:0 nach. René Guder (88.) sorgte mit seinem Treffer für die endgültige Entscheidung, bevor Marcel Cornils in der Nachspielzeit (90.+1) den deutlichen Sieg abrundete. Mit diesem Ergebnis schiebt sich Weiche Flensburg in die obere Tabellenregion. ---

Drochtersen untermauerte seine Ambitionen auch in Schöningen. Liam Giwah brachte die Gäste bereits in der 21. Minute in Führung. Schöningen suchte den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand sicher. In der Schlussminute (90.) machte Justin Plautz mit dem 0:2 alles klar und sicherte Drochtersen den dritten Sieg im dritten Spiel. ---

Phönix Lübeck spielte fast die gesamte Partie in Unterzahl, nachdem Joshua Krüger bereits in der 19. Minute die Rote Karte sah. Norderstedt nutzte den Vorteil kurz vor der Pause: Felix Drinkuth traf in der 45. Minute zur Führung. Phönix stemmte sich im zweiten Durchgang gegen die Niederlage, musste aber in der 89. Minute durch Falk Christopher Gross den entscheidenden zweiten Gegentreffer hinnehmen. ---

Vor 3691 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird. Altona legte los wie die Feuerwehr: Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor (10.) und Gianluca Przondziono (13.) stellten früh auf 2:0. Meppen antwortete umgehend durch Jonathan Wensing (14.), doch Nils Brüning (47.) und Gideon Baur (67.) bauten die Führung auf 4:1 aus. In einer dramatischen Schlussphase kam Meppen durch Nikell Touglo (77.) und Julian Ulbricht (77.) innerhalb einer Minute auf 4:3 heran. Simon Engelmann sorgte in der 88. Minute schließlich für den Ausgleich – ein Spiel voller Tempo, Tore und Wendungen.

– Foto: Imago Images

---

Emden legte vor heimischer Kulisse einen Blitzstart hin: Tido Steffens traf bereits in der 1. Minute. Marten Schmidt erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. Direkt nach der Pause (50.) machte Nick Stepantsev mit dem 3:0 den Heimsieg perfekt, der Emden wichtige Punkte sichert. ---

Ein temporeicher Beginn: Schon in der 4. Minute brachte Fernando Dickes die Hausherren in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Simon Brinkmann glich sieben Minuten später zum 1:1 aus. In einer ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung vom Punkt – Kasra Ghawilu verwandelte in der 64. Minute einen Elfmeter sicher und bescherte Jeddeloh den dritten Sieg im dritten Spiel. ---