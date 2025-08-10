 2025-08-07T08:03:27.630Z

Jeddeloh makellos – Lohne und Werder Bremen II feiern erste Siege

Überblick über den 3. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Der heutige Abschluss des 3. Spieltags in der Regionalliga Nord brachte drei enge Partien. Jeddeloh verteidigte seine weiße Weste, Lohne belohnte sich spät, und Werder Bremen II drehte ein verloren geglaubtes Spiel.

---

Fr., 08.08.2025, 18:30 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
4
0
Abpfiff

Ein überzeugender Auftritt des VfB Oldenburg sorgte am Freitagabend für ausgelassene Stimmung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Julian Boccaccio, der kurz nach dem Seitenwechsel in der 51. Minute den Bann brach und mit seinem Treffer zum 1:0 den Grundstein für einen fulminanten Oldenburger Abend legte. Rafael Brand baute die Führung in der 70. Minute aus und stellte auf 2:0, ehe Mats Facklam nur sieben Minuten später mit dem dritten Treffer endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt setzte erneut Rafael Brand in der 82. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends.

---

Gestern, 13:30 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
4
0

Flensburg feierte einen Heimerfolg. Moritz Göttel brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung und legte kurz nach der Pause (52.) das 2:0 nach. René Guder (88.) sorgte mit seinem Treffer für die endgültige Entscheidung, bevor Marcel Cornils in der Nachspielzeit (90.+1) den deutlichen Sieg abrundete. Mit diesem Ergebnis schiebt sich Weiche Flensburg in die obere Tabellenregion.

---

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
0
2
Abpfiff

Drochtersen untermauerte seine Ambitionen auch in Schöningen. Liam Giwah brachte die Gäste bereits in der 21. Minute in Führung. Schöningen suchte den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand sicher. In der Schlussminute (90.) machte Justin Plautz mit dem 0:2 alles klar und sicherte Drochtersen den dritten Sieg im dritten Spiel.

---

Gestern, 14:00 Uhr
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
0
2
Abpfiff

Phönix Lübeck spielte fast die gesamte Partie in Unterzahl, nachdem Joshua Krüger bereits in der 19. Minute die Rote Karte sah. Norderstedt nutzte den Vorteil kurz vor der Pause: Felix Drinkuth traf in der 45. Minute zur Führung. Phönix stemmte sich im zweiten Durchgang gegen die Niederlage, musste aber in der 89. Minute durch Falk Christopher Gross den entscheidenden zweiten Gegentreffer hinnehmen.

---

Gestern, 15:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
4
4

Vor 3691 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird. Altona legte los wie die Feuerwehr: Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor (10.) und Gianluca Przondziono (13.) stellten früh auf 2:0. Meppen antwortete umgehend durch Jonathan Wensing (14.), doch Nils Brüning (47.) und Gideon Baur (67.) bauten die Führung auf 4:1 aus. In einer dramatischen Schlussphase kam Meppen durch Nikell Touglo (77.) und Julian Ulbricht (77.) innerhalb einer Minute auf 4:3 heran. Simon Engelmann sorgte in der 88. Minute schließlich für den Ausgleich – ein Spiel voller Tempo, Tore und Wendungen.

---

Gestern, 18:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
3
0

Emden legte vor heimischer Kulisse einen Blitzstart hin: Tido Steffens traf bereits in der 1. Minute. Marten Schmidt erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. Direkt nach der Pause (50.) machte Nick Stepantsev mit dem 3:0 den Heimsieg perfekt, der Emden wichtige Punkte sichert.

---

Heute, 13:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
1
2

Ein temporeicher Beginn: Schon in der 4. Minute brachte Fernando Dickes die Hausherren in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Simon Brinkmann glich sieben Minuten später zum 1:1 aus. In einer ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung vom Punkt – Kasra Ghawilu verwandelte in der 64. Minute einen Elfmeter sicher und bescherte Jeddeloh den dritten Sieg im dritten Spiel.

---

Heute, 14:00 Uhr
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
2
1
Abpfiff

In Lohne ging es früh hoch her. Monju Thaddäus Momuluh traf bereits nach fünf Minuten zur Gästeführung, doch Martin Kobylanski glich nur acht Minuten später per Elfmeter aus. Danach entwickelte sich ein umkämpftes Match mit Chancen auf beiden Seiten. Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Johannes Sabah in der 84. Minute zu und ließ die 750 Zuschauer jubeln.

---

Heute, 14:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
2
3
Abpfiff

Das Duell begann furios für die Gastgeber: Oleg Skakun traf in der 27. Minute, Jannik Westphal legte nur neun Minuten später nach. Doch nach der Pause kippte das Spiel. Princewill Mbock verkürzte in der 54. Minute, und nach der Roten Karte gegen Selcuk Rinal (60.) übernahm Werder das Kommando. Cimo Röcker erzielte in der 81. Minute den Ausgleich, bevor Christian Stark in der 88. Minute den späten 3:2-Siegtreffer markierte. Bremen II feierte damit den ersten Dreier der Saison, während St. Pauli II punktlos bleibt.
