Jeddeloh krönt Saison mit dem Pokalsieg

Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist perfekt: SSV Jeddeloh II hat erstmals den niedersächsischen Verbandspokal der Herren gewonnen. Im Finale des Krombacher Niedersachsenpokals im Wettbewerbsbaum „3. Liga/Regionalliga“ setzte sich die Mannschaft von Björn Lindemann im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion mit 3:0 gegen SV Drochtersen/Assel durch. Vor 1.556 Zuschauern sorgten Dome Ndure sowie Joker Pascal Steinwender mit einem Doppelpack für den historischen Erfolg.
Dabei erwischte Jeddeloh einen Traumstart. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, als Niklas von Aschwege mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte die rechte Seite öffnete. Dome Ndure nahm den Ball technisch stark mit und schob ihn platziert ins lange Eck zur frühen Führung ein. Die Mannschaft vom Küstenkanal blieb zunächst klar tonangebend. Ndure hatte wenig später die nächste Gelegenheit, ehe Kasra Ghawilu mit einem direkten Freistoß Patrick Siefkes zu einer starken Parade zwang.
Während SV Drochtersen/Assel nach einer guten halben Stunde besser in die Begegnung fand, fehlte den Kehdingern lange die Durchschlagskraft. Die Elf von Oliver Ioannou hatte mehr Ballbesitz, doch die Jeddeloher Defensive arbeitete konzentriert und ließ kaum klare Möglichkeiten zu.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Drochtersen den Druck. Ein Volleyschuss von Jorik Wulff zwang Moritz Onken direkt zu einer wichtigen Parade. Wenig später verlängerte Jannes Wulff einen Freistoß auf den aufgerückten Nikola Serra, dessen Kopfball aber zu harmlos geriet.
Jeddeloh lauerte derweil auf Räume. Nach 59 Minuten bot sich die große Gelegenheit zur Vorentscheidung, als Robin Krolikowski frei auf Patrick Siefkes zulief. Der Schlussmann von Drochtersen rettete spektakulär mit dem Kopf und hielt seine Mannschaft zunächst im Spiel.
Die Entscheidung fiel schließlich gut zehn Minuten vor Schluss – und sie kam von der Bank. Finn Cramer setzte auf der linken Seite Pascal Steinwender ein. Der Joker blieb im Strafraum ruhig, zog an Gegenspieler und Torwart vorbei und schob zum 2:0 ein.
Drochtersen warf danach alles nach vorne, doch Jeddeloh blieb stabil. In der langen Nachspielzeit setzte die Mannschaft vom Küstenkanal noch den Schlusspunkt. Nach einem langen Ball von Moritz Onken behauptete sich Tobias Bothe auf der rechten Seite und legte in die Mitte. Dort nahm Steinwender den Ball an, drehte sich stark um die eigene Achse und schlenzte sehenswert zum 3:0-Endstand ein.
Für Björn Lindemann, der den Verein nach Saisonende in Richtung BSV Kickers Emden verlässt, war es ein perfekter Abschied. „In einem Pokalspiel entscheiden oftmals kleine Dinge. Das war auch heute der Fall“, sagte der Trainer nach dem Spiel. Die frühe Führung habe seiner Mannschaft geholfen, danach habe sein Team schwierige Phasen überstanden und die entscheidenden Konter gesetzt.
Auch Rigo Gooßen, Vereinspräsident von SV Drochtersen/Assel, erkannte den verdienten Sieger an. Seine Mannschaft habe „nicht das gezeigt, was sie kann“.
Am Ende gehörte der Abend vollständig dem SSV Jeddeloh II. Nach Jahren des stetigen Aufbaus und einer herausragenden Saison steht nun der größte Titel der Vereinsgeschichte. Und ausgerechnet im letzten Spiel von Björn Lindemann gelang der ganz große Wurf.
SSV Jeddeloh – SV Drochtersen/Assel 3:0
SSV Jeddeloh: Moritz Ben Onken, Niklas-Leon von Aschwege, Dominique Ndure, Kasra Ghawilu (76. Tobias Bothe), Tim Janßen (83. Tom-Julian Kanowski), Robin Krolikowski (65. Finn Cramer), Moritz Brinkmann, Gazi Siala, Keita Taguchi (87. Philip Gramberg), Fynn Luca Friedrichs, Max Wegner (57. Pascal Steinwender) - Trainer: Björn Lindemann
SV Drochtersen/Assel: Patrick Siefkes, Jannes Elfers (81. Matti Cebulla), Nico von der Reith (33. Nikola Serra), Tjorve Nils Mohr, Liam Giwah, Dennis Rosin, Matti Steinmann (63. Miguel Coimbra Fernandes), Jorik Wulff, Jannes Wulff, Philipp Aue (46. Haris Hyseni), Allah Aid Hamid - Trainer: Oliver Ioannou
Schiedsrichter: Björn Behrens - Zuschauer: 1556
Tore: 1:0 Dominique Ndure (4.), 2:0 Pascal Steinwender (79.), 3:0 Pascal Steinwender (90.+4)