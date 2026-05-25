Jeddeloh krönt Saison mit dem Pokalsieg 3:0 gegen Drochtersen/Assel – Joker Pascal Steinwender trifft doppelt und schenkt dem SSV Jeddeloh II den ersten Verbandspokal der Vereinsgeschichte von red · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

Dominique „Dome“ Ndure mit dem frühen 1:0 für den SSV Jeddeloh II. – Foto: NFV

Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist perfekt: SSV Jeddeloh II hat erstmals den niedersächsischen Verbandspokal der Herren gewonnen. Im Finale des Krombacher Niedersachsenpokals im Wettbewerbsbaum „3. Liga/Regionalliga“ setzte sich die Mannschaft von Björn Lindemann im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion mit 3:0 gegen SV Drochtersen/Assel durch. Vor 1.556 Zuschauern sorgten Dome Ndure sowie Joker Pascal Steinwender mit einem Doppelpack für den historischen Erfolg.

Dabei erwischte Jeddeloh einen Traumstart. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, als Niklas von Aschwege mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte die rechte Seite öffnete. Dome Ndure nahm den Ball technisch stark mit und schob ihn platziert ins lange Eck zur frühen Führung ein. Die Mannschaft vom Küstenkanal blieb zunächst klar tonangebend. Ndure hatte wenig später die nächste Gelegenheit, ehe Kasra Ghawilu mit einem direkten Freistoß Patrick Siefkes zu einer starken Parade zwang. Jeddeloh verteidigt leidenschaftlich Während SV Drochtersen/Assel nach einer guten halben Stunde besser in die Begegnung fand, fehlte den Kehdingern lange die Durchschlagskraft. Die Elf von Oliver Ioannou hatte mehr Ballbesitz, doch die Jeddeloher Defensive arbeitete konzentriert und ließ kaum klare Möglichkeiten zu.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Drochtersen den Druck. Ein Volleyschuss von Jorik Wulff zwang Moritz Onken direkt zu einer wichtigen Parade. Wenig später verlängerte Jannes Wulff einen Freistoß auf den aufgerückten Nikola Serra, dessen Kopfball aber zu harmlos geriet. Jeddeloh lauerte derweil auf Räume. Nach 59 Minuten bot sich die große Gelegenheit zur Vorentscheidung, als Robin Krolikowski frei auf Patrick Siefkes zulief. Der Schlussmann von Drochtersen rettete spektakulär mit dem Kopf und hielt seine Mannschaft zunächst im Spiel.