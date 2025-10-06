Jeddeloh krönt perfekte Englische Woche mit Auswärtssieg

Obwohl der SSV in der ersten Hälfte nicht immer den gewohnten Spielfluss fand, erwies sich die Mannschaft als effizient. HSC Hannover hatte mehr Ballbesitz, kam aber kaum zu zwingenden Aktionen. Nach Chancen von Moritz und Simon Brinkmann schlug Jeddeloh kurz vor der Pause zu: Über die rechte Seite setzte sich Dominique Ndure stark durch, legte quer, und Tom Gaida vollendete eiskalt zum 1:0 (41.).

Der zweite Durchgang begann mit einem Rückschlag. Nach einem Handspiel von Tim Janßen verwandelte Langer den fälligen Strafstoß zum Ausgleich (47.). Doch die Antwort des SSV ließ nicht lange auf sich warten: Wieder war Gaida zur Stelle und traf nur zwei Minuten später zum 2:1. Keeper Moritz Onken verhinderte mit einer Glanztat kurz darauf den erneuten Ausgleich.

In der Schlussphase machte Jeddeloh alles klar. Tobias Bothe sorgte mit seinem später Treffer (90.) für die Vorentscheidung. Ein Eigentor von Bautista nach einer scharfen Hereingabe setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand.

Mit nun 30 Punkten auf dem Konto und drei Siegen in Serie geht der SSV Jeddeloh II mit breiter Brust in das kommende Heimspiel gegen Phönix Lübeck. Die Mannschaft präsentiert sich in starker Form – defensiv stabil, offensiv kaltschnäuzig und mit dem Selbstverständnis eines Teams, das seinen Rhythmus gefunden hat.