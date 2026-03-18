Jeddeloh jubelt in Unterzahl – Altona erkämpft Remis gegen Werder

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Der Norden holt auf: In der Regionalliga Nord standen heute zwei wegweisende Nachholspiele auf dem Programm. Während im oberen Tabellendrittel der Kampf um die Verfolgerplätze hinter der absoluten Spitze tobte, ging es im Hamburger Westen um das sportliche Überleben. Leidenschaft und taktische Disziplin prägten die Partien, die für Verschiebungen im Klassement sorgten und die Spannung vor den kommenden Wochen weiter befeuerten.

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Vor 895 Zuschauern im Kehdinger Stadion zeigte der SV Drochtersen/Assel von Beginn an eine entschlossene Leistung gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Die Weichen für den Heimerfolg wurden bereits in der Anfangsphase gestellt: Luca Daginnus erzielte in der 9. Minute das 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker und bauten die Führung zügig aus, als Haris Hyseni in der 19. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Nico Thoben in der 60. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1 gelang. Doch die Freude währte nicht lange, da die Hausherren die Spielkontrolle behielten. Philipp Aue stellte in der 73. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt einer einseitigen Schlussphase setzte schließlich Dennis Rosin, der in der 79. Minute zum 4:1-Endstand traf. ---

Altona 93 und der SV Werder Bremen II lieferten sich ein hart umkämpftes Duell im Kampf um wichtige Punkte. Zunächst gingen die Gäste aus der Hansestadt in Führung, als Paul Erevbenagie in der 34. Minute das Tor zum 0:1 markierte. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral und drängten im zweiten Durchgang leidenschaftlich auf den Ausgleich. Belohnt wurde dieser Einsatz in der 65. Minute, als Moritz Göttel den Treffer zum 1:1-Endstand erzielte. ---

In einer intensiv geführten Begegnung sicherte sich der SSV Jeddeloh einen knappen Heimerfolg gegen die Zweitvertretung des Hamburger SV. Den entscheidenden Treffer des Abends erzielte Max Wegner bereits in der 19. Minute zum 1:0. Die Gastgeber mussten jedoch ab der zweiten Halbzeit eine schwierige Phase überstehen, als Ibrahim Touray in der 52. Minute mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl verteidigte Jeddeloh die Führung mit großer Entschlossenheit gegen die Angriffsbemühungen der Hamburger.