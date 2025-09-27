Jeddeloh II überrollt Weiche Flensburg – 4:0-Auswärtssieg Der SSV Jeddeloh II zeigt sich eiskalt vor dem Tor und feiert einen deutlichen Sieg bei schwachen Flensburgern. Für Tim Wulff endet das erste Spiel als Cheftrainer an der Seitenlinie mit einer herben Enttäuschung. Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord Jeddeloh Weiche FL 08 Tim Wulff Pascal Steinwender + 2 weitere

Der SC Weiche Flensburg erlebt beim Heimspiel gegen den SSV Jeddeloh II einen rabenschwarzen Nachmittag. Früh in Rückstand geraten, fand das Team nie ins Spiel – Jeddeloh nutzte seine Chancen eiskalt und gewann hochverdient mit 4:0.

Mit einem klaren 4:0-Auswärtssieg hat der SSV Jeddeloh II dem SC Weiche Flensburg zum Auftakt der neuen Ära unter Cheftrainer Tim Wulff eine deutliche Lektion erteilt. Die Gäste überzeugten mit Effizienz, Tempo und mannschaftlicher Geschlossenheit – während Flensburg über 90 Minuten offensiv wie defensiv zu fehleranfällig agierte. Schon in der 4. Minute stellte Tom Gaida die Weichen früh auf Sieg, als er nach einem Abpraller zur Stelle war und zum 0:1 einschob. Jeddeloh blieb auch danach die gefährlichere Mannschaft. In der 32. Minute erhöhte Simon Brinkmann nach einem langen Sololauf von Gaida per Lupfer sehenswert auf 0:2 – die Flensburger Hintermannschaft wirkte dabei überfordert.

Während Weiche zwar etwas mehr Ballbesitz verzeichnen konnte, fehlten Ideen und Präzision im letzten Drittel. Trotz vieler Bemühungen über die linke Seite blieb das Team vor dem Tor weitgehend ungefährlich. In der Defensive offenbarte die Heimelf hingegen immer wieder Lücken, die Jeddeloh in der zweiten Hälfte konsequent nutzte. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Simon Brinkmann (53.), der einen Abpraller nach Lattentreffer von Gaida zum 0:3 abstaubte. Das 0:4 besorgte schließlich Pascal Steinwender (61.), der einen Konter cool abschloss. Auch danach ließ Jeddeloh weitere Großchancen ungenutzt und hätte das Ergebnis noch höher schrauben können.