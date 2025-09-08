– Foto: Imago Images

Jeddeloh II fehlt nach kräftezehrender Woche die Widerstandskraft SV Meppen überrollt Spitzenreiter Jeddeloh II Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord SV Meppen Jeddeloh

Der SSV Jeddeloh II hat am achten Spieltag der Regionalliga Nord eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim SV Meppen unterlag die Mannschaft von Trainer Björn Lindemann am Samstag vor 6624 Zuschauern in der Hänsch-Arena mit 0:4. Entscheidender Akteur war Meppens Angreifer Julian Ulbricht, der drei Treffer zum verdienten Erfolg der Gastgeber beisteuerte.

Die personellen Voraussetzungen waren für den Tabellenführer aus Jeddeloh bereits vor dem Anpfiff alles andere als ideal. Neben den verletzten Niklas von Aschwege und Philip Gramberg musste kurzfristig auch Kapitän Kasra Ghawilu passen. Entsprechend zurückhaltend agierten die Gäste von Beginn an – Meppen bestimmte das Geschehen. Nach einer halben Stunde fiel der Führungstreffer: Ulbricht nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive und traf zum 1:0. Fast im direkten Gegenzug hatte Jeddeloh die große Chance auf den Ausgleich, doch Meppens Keeper Julius Pünt parierte stark gegen Moritz Brinkmann (32.).

Fr., 05.09.2025, 19:00 Uhr SV Meppen SV Meppen SSV Jeddeloh Jeddeloh 4 0 Nach dem Seitenwechsel erhöhte Meppen den Druck weiter. Jonathan Wensing traf in der 50. Minute zum 2:0, ehe Ulbricht mit einem Doppelschlag in der 55. und 61. Minute die Entscheidung herbeiführte. Die Gäste aus dem Ammerland fanden trotz hoher Laufbereitschaft und Einsatz kaum noch Mittel gegen die druckvolle Offensive der Emsländer. Der Kräfteverschleiß der englischen Woche war spürbar.