Jeddeloh II bezwingt Lohne in dramatischer Schlussphase

Die Partie begann ausgeglichen. Lohne zeigte sich von Beginn an zweikampfstark und stellte die Gastgeber mit einer kompakten Abwehr vor Probleme. Jeddeloh II suchte zwar den Weg nach vorne, doch klare Chancen blieben Mangelware. Die beste Gelegenheit vergab Simon Brinkmann, dessen Schuss der stark reagierende Gästetorwart Dedovic abwehrte. Mit dem 0:0 zur Pause entsprach das Ergebnis dem Spielverlauf.

Nur Sekunden nach Wiederanpfiff setzte Jeddeloh II das erste Ausrufezeichen: Eine Flanke von Pascal Steinwender fand den Kopf von Brinkmann, der zum 1:0 einköpfte. Die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und kamen schnell zurück. Nach einer unübersichtlichen Strafraumszene war es Lohnens Hoppe, der den Ball zum Ausgleich über die Linie drückte. Ein Fernschuss von Tim Janßen, der nur den Innenpfosten traf, hätte beinahe die direkte Antwort gebracht.

In der Schlussphase erhöhte Jeddeloh II den Druck. Zunächst vergaben Tobias Bothe und Momodou Ndure beste Möglichkeiten, ehe Wegner in der 88. Minute nach einer Ecke per Kopf erfolgreich war. In den letzten Minuten boten sich den Gastgebern sogar noch Chancen zur Vorentscheidung, doch es blieb beim knappen 2:1.

SSV Jeddeloh – TuS Blau-Weiß Lohne 2:1

SSV Jeddeloh: Moritz Ben Onken, Philip Gramberg, Ibrahim Touray, Dominique Ndure, Tim Janßen, Robin Krolikowski, Gazi Siala, Keita Taguchi, Pascal Steinwender, Simon Brinkmann, Tom Gaida - Trainer: Björn Lindemann

TuS Blau-Weiß Lohne: Marko Dedovic, Malte Wengerowski, Johannes Sabah, Luca Zander, Jakub Westendorf, Rilind Neziri, Leonard Bredol, Nico Thoben, Niklas Tepe, Pelle Hoppe, Thorsten Tönnies - Trainer: Uwe Möhrle

Schiedsrichter: Tom-Leon Bender - Zuschauer: 605

Tore: 1:0 Simon Brinkmann (46.), 1:1 Pelle Hoppe (58.), 2:1 Max Wegner (88.)