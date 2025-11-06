Jeddeloh fordert Oldenburg – Meppen im Derby gegen Emden gefordert

Am kommenden Wochenende startet die Regionalliga Nord in die Rückrunde. Am Samstag trifft Hannover 96 II auf den Hamburger SV II, der SV Werder Bremen II auf den FSV Schöningen, der SV Meppen auf den BSV Kickers Emden, der 1. FC Phönix Lübeck auf den SC Weiche Flensburg und der SSV Jeddeloh auf den VfB Oldenburg. Am Sonntag gastiert der TuS Blau-Weiß Lohne beim HSC Hannover, der FC St. Pauli II beim SV Drochtersen/Assel, Altona 93 beim FC Eintracht Norderstedt und der VfB Lübeck beim Bremer SV.
Beide Zweitvertretungen suchen nach Konstanz. Hannover 96 II steht mit 21 Punkten im Mittelfeld, zuletzt wechselten starke und schwächere Auftritte. Der HSV II dagegen hat sich mit einem Sieg und einem Remis etwas Luft verschafft, auch wenn der Gegentreffer gegen Lübeck erst in der Nachspielzeit fiel. In Hannover geht es nun um Stabilität – für beide Mannschaften könnte ein Erfolg der Wendepunkt sein. Das Hinspiel endete mit einem 0:0-Unentschieden.
---
Beide Mannschaften stehen fast punktgleich im unteren Mittelfeld. Werder II wartet seit Wochen auf einen Sieg und sucht nach Stabilität. Schöningen ist ebenfalls seit zwei Spielen ohne eigenen Punkt. Für beide Teams geht es also darum, wieder einen Weg auf die Siegerstraße zu finden. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den SV Werder Bremen II.
---
Tabellenführer Meppen trifft auf den BSV Kickers Emden – zwei Traditionsvereine mit unterschiedlichen Zielen. Meppen will nach den vier Spielen ohne Niederlage weiter marschieren, angeführt von Torjäger Julian Ulbricht. Emden schafft in den letzten Spielen einen kleinen Aufschwung. Die Favoritenrolle liegt klar beim SVM, doch Derbys schreiben oft eigene Geschichten. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg für den SV Meppen.
---
Phönix Lübeck spielt eine starke Saison und ist mit 33 Punkten fester Bestandteil der Spitzengruppe. Gegner Weiche Flensburg zeigt sich launisch, offensiv stark, aber defensiv anfällig. Nach dem 2:2 in Lübeck will Weiche wieder dreifach punkten. Phönix dagegen kann mit einem Sieg den Druck auf die Top-Vier erhöhen. Das Hinspiel endete mit einem 5:2-Sieg für den 1. FC Phönix Lübeck.
---
Topspiel des Wochenendes! Der Vierte empfängt den Dritten – und beide wollen im Titelrennen bleiben. Beide Mannschaften überzeugten bisher voll und ganz und für beide steht einiges auf dem Spiel. Der Sieger dieser Partie bleibt Meppen und Drochtersen auf den Fersen – Spannung garantiert. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den SSV Jeddeloh.
---
Der Bremer SV hat sich im Mittelfeld stabilisiert, spielt effizient und heimstark. Lübeck dagegen kämpft weiter mit der Form, zeigte beim 2:2 in Flensburg aber Moral. Beide Teams liegen im sicheren Bereich, doch der Blick geht nach oben – wer hier gewinnt, kann eine kleine Serie starten und den Anschluss an die obere Hälfte herstellen. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den Bremer SV.
---
Kellerderby im Norden: Norderstedt und Altona brauchen dringend Punkte. Norderstedt steht auf Rang 16, Altona liegt nur knapp davor. Während Altona eine deutliche Niederlage gegen Emden kassierte, verlor Norderstedt nach zwei späten Gegentoren gegen den HSC Hannover. Für beide zählt nur ein Sieg – ein echter Abstiegskrimi vor Hamburger Kulisse. Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg für Altona 93.
---
Drochtersen/Assel bleibt der Dauerbrenner im Titelkampf. Mit 49 Treffern stellt der SVD eine der besten Offensiven der Liga und will gegen St. Pauli II den Druck auf Meppen aufrechterhalten. Für die Kiezkicker wird es ein schweres Auswärtsspiel – jedes Gegentor wiegt doppelt, jeder Punktgewinn wäre ein Achtungserfolg. Das Hinspiel endete mit einem 5:0-Sieg für den SV Drochtersen/Assel.
---
________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________