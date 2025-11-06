Jeddeloh fordert Oldenburg – Meppen im Derby gegen Emden gefordert

Sa., 08.11.2025, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II Hamburger SV Hamburger SV II 13:00 live PUSH

Beide Zweitvertretungen suchen nach Konstanz. Hannover 96 II steht mit 21 Punkten im Mittelfeld, zuletzt wechselten starke und schwächere Auftritte. Der HSV II dagegen hat sich mit einem Sieg und einem Remis etwas Luft verschafft, auch wenn der Gegentreffer gegen Lübeck erst in der Nachspielzeit fiel. In Hannover geht es nun um Stabilität – für beide Mannschaften könnte ein Erfolg der Wendepunkt sein. Das Hinspiel endete mit einem 0:0-Unentschieden. ---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II FSV Schöningen Schöningen 14:00 PUSH

Beide Mannschaften stehen fast punktgleich im unteren Mittelfeld. Werder II wartet seit Wochen auf einen Sieg und sucht nach Stabilität. Schöningen ist ebenfalls seit zwei Spielen ohne eigenen Punkt. Für beide Teams geht es also darum, wieder einen Weg auf die Siegerstraße zu finden. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den SV Werder Bremen II. --- Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen BSV Kickers Emden Kick. Emden 14:00 live PUSH Tabellenführer Meppen trifft auf den BSV Kickers Emden – zwei Traditionsvereine mit unterschiedlichen Zielen. Meppen will nach den vier Spielen ohne Niederlage weiter marschieren, angeführt von Torjäger Julian Ulbricht. Emden schafft in den letzten Spielen einen kleinen Aufschwung. Die Favoritenrolle liegt klar beim SVM, doch Derbys schreiben oft eigene Geschichten. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg für den SV Meppen. ---

Phönix Lübeck spielt eine starke Saison und ist mit 33 Punkten fester Bestandteil der Spitzengruppe. Gegner Weiche Flensburg zeigt sich launisch, offensiv stark, aber defensiv anfällig. Nach dem 2:2 in Lübeck will Weiche wieder dreifach punkten. Phönix dagegen kann mit einem Sieg den Druck auf die Top-Vier erhöhen. Das Hinspiel endete mit einem 5:2-Sieg für den 1. FC Phönix Lübeck. ---

Sa., 08.11.2025, 16:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh VfB Oldenburg VfB Oldenburg 16:00 live PUSH

Topspiel des Wochenendes! Der Vierte empfängt den Dritten – und beide wollen im Titelrennen bleiben. Beide Mannschaften überzeugten bisher voll und ganz und für beide steht einiges auf dem Spiel. Der Sieger dieser Partie bleibt Meppen und Drochtersen auf den Fersen – Spannung garantiert. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den SSV Jeddeloh. ---

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr Bremer SV Bremer SV VfB Lübeck VfB Lübeck 14:00 live PUSH

Der Bremer SV hat sich im Mittelfeld stabilisiert, spielt effizient und heimstark. Lübeck dagegen kämpft weiter mit der Form, zeigte beim 2:2 in Flensburg aber Moral. Beide Teams liegen im sicheren Bereich, doch der Blick geht nach oben – wer hier gewinnt, kann eine kleine Serie starten und den Anschluss an die obere Hälfte herstellen. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den Bremer SV. ---

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt Altona 93 Altona 93 14:00 PUSH

Kellerderby im Norden: Norderstedt und Altona brauchen dringend Punkte. Norderstedt steht auf Rang 16, Altona liegt nur knapp davor. Während Altona eine deutliche Niederlage gegen Emden kassierte, verlor Norderstedt nach zwei späten Gegentoren gegen den HSC Hannover. Für beide zählt nur ein Sieg – ein echter Abstiegskrimi vor Hamburger Kulisse. Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg für Altona 93. ---