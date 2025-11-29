Jeddeloh feuert ein Torfestival ab – Drochtersen verliert klar

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach – und endete mit einem starken Auftritt des SV Meppen. Schon in der 10. Minute brachte Oliver Schmitt die Emsländer in Führung. In der 82. Minute sorgte Thorben Deters mit dem 2:0 für die Entscheidung und krönte damit eine reife Vorstellung des Tabellenführers. Kurz darauf wurde es hitzig: Doppeltorschütze Schmitt sah in der 84. Minute Gelb-Rot, wenig später musste Oldenburgs Ngufor Anubodem nach einer Roten Karte (86.) ebenfalls vom Feld. ---

Der BSV Kickers Emden feierte einen wichtigen Auswärtserfolg im Kampf um den Klassenerhalt. In einer ausgeglichenen Partie vor 710 Zuschauern entschieden Effizienz und Geduld. Die Gastgeber drückten, fanden aber keine Lücke in der kompakten Emder Defensive. In der 78. Minute nutzte Mika Eickhoff die sich bietende Chance und erzielte das Tor des Tages. Danach verteidigten die Gäste mit großem Einsatz den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. ---

Vor 259 Zuschauern trennten sich Hannover 96 II und Eintracht Norderstedt 1:1. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Julius Meusel die Gastgeber in der 63. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Norderstedt blieb dran und belohnte sich in der 71. Minute: Lukas Felix Krüger traf zum 1:1. Beide Teams suchten in der Schlussphase den Sieg, fanden aber keinen Weg mehr zum entscheidenden Treffer. ---

Der 1. FC Phönix Lübeck musste sich vor 432 Zuschauern mit einem 2:2 gegen Aufsteiger HSC Hannover begnügen. In der 45. Minute traf Mehmet Özün zum 0:1 und setzte ein erstes Ausrufezeichen der Gäste. Doch die Gastgeber drehten nach der Pause auf: Benjamin Luis erzielte in der 53. Minute das 1:1. In der 83. Minute brachte Arthur Inaka Phönix mit 2:1 in Führung. Hannover gab sich jedoch nicht geschlagen – Tayar Tasdelen rettete dem HSC in der 90.+1 Minute mit dem 2:2 einen wichtigen Punkt. ---

Ein wahres Spektakel sahen die 600 Zuschauer in Schöningen, wo der SSV Jeddeloh mit 6:2 triumphierte. Tim Janßen eröffnete in der 5. Minute zum 0:1. Ousman Touray glich in der 28. Minute zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause traf Hugo Brandes in der 45.+2 Minute zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel setzte sich Jeddeloh immer deutlicher ab: Max Wegner erhöhte in der 54. Minute auf 1:3, Pascal Steinwender in der 71. Minute auf 1:4 und Tom Gaida in der 77. Minute auf 1:5. Christian Beck erzielte in der 85. Minute das 2:5, ehe Pascal Steinwender in der 90.+3 Minute den 2:6-Endstand herstellte. Ein eindrucksvoller Auftritt, der Jeddeloh in der Tabelle weiter nach oben trägt. ---

In Hamburg trennten sich der FC St. Pauli II und der VfB Lübeck 1:1. Mika Lehnfeld brachte die Gäste in der 7. Minute mit 0:1 in Führung. St. Pauli fand jedoch nach und nach in die Partie zurück und kam in der 54. Minute durch Erik Ahlstrand zum 1:1-Ausgleich. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim Remis, das beiden Mannschaften nur bedingt hilft. ---

Der Hamburger SV II feierte vor 264 Zuschauern einen starken 3:0-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten SV Drochtersen/Assel. Raif Adam traf in der 41. Minute zum 1:0 und legte in der 45.+2 Minute das 2:0 nach. In der 90.+5 Minute sorgte Timon Kramer mit dem 3:0 für den Schlusspunkt. HSV II belohnte sich damit für eine konzentrierte, reife Leistung. ---