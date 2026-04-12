Jeddeloh bleibt auf Kurs: Onken hält, Wegner trifft 0:2 in Lohne – SSV baut Serie aus und festigt Rang drei von RED · Heute, 10:11 Uhr · 0 Leser

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Der Lauf geht weiter – und er bekommt ein Gesicht: Moritz Ben Onken. Beim 2:0-Auswärtssieg des SSV Jeddeloh II bei TuS Blau-Weiß Lohne war der Schlussmann gleich mehrfach zur Stelle, parierte sogar einen Strafstoß und legte damit den Grundstein für den fünften Sieg in Serie.

Die Partie begann aus Sicht der Gäste alles andere als ideal. Schon nach wenigen Sekunden war Moritz Ben Onken gefordert, musste früh eingreifen und hielt seine Mannschaft im Spiel. Offensiv setzte Tom Gaida nach elf Minuten das erste Zeichen, ehe Max Wegner in der 22. Minute für den Moment des Spiels sorgte: Nach einer Verlängerung nahm er den Ball direkt und traf per Volley zur Führung. Lohne blieb präsent – und bekam die große Chance zum Ausgleich. Nach einer halben Stunde zeigte Schiedsrichter Pascal Bär auf den Punkt, doch Jannik Zahmel scheiterte mit seinem Foulelfmeter an Onken, der den Ball nicht nur parierte, sondern festhielt. Eine Szene, die das Spiel nachhaltig prägte.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Felix Schmiederer verzog zunächst (32.), Kasra Ghawilu traf die Latte (35.), auf der Gegenseite rettete erneut Onken stark gegen Schmiederer (45.). Jeddeloh blieb gefährlich, spielte einige Konter jedoch nicht sauber zu Ende. Späte Entscheidung nach Druckphase Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich. Lohne kam zu Abschlüssen, doch immer wieder stand Onken im Mittelpunkt – etwa bei einer weiteren Parade gegen Schmiederer (52.). Auf der anderen Seite verpasste Tom-Julian Kanowski per Volley nur knapp das 2:0 (57.).