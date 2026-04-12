Jeddeloh bleibt auf Kurs: Onken hält, Wegner trifft

Der Lauf geht weiter – und er bekommt ein Gesicht: Moritz Ben Onken. Beim 2:0-Auswärtssieg des SSV Jeddeloh II bei TuS Blau-Weiß Lohne war der Schlussmann gleich mehrfach zur Stelle, parierte sogar einen Strafstoß und legte damit den Grundstein für den fünften Sieg in Serie.
Die Partie begann aus Sicht der Gäste alles andere als ideal. Schon nach wenigen Sekunden war Moritz Ben Onken gefordert, musste früh eingreifen und hielt seine Mannschaft im Spiel. Offensiv setzte Tom Gaida nach elf Minuten das erste Zeichen, ehe Max Wegner in der 22. Minute für den Moment des Spiels sorgte: Nach einer Verlängerung nahm er den Ball direkt und traf per Volley zur Führung.
Lohne blieb präsent – und bekam die große Chance zum Ausgleich. Nach einer halben Stunde zeigte Schiedsrichter Pascal Bär auf den Punkt, doch Jannik Zahmel scheiterte mit seinem Foulelfmeter an Onken, der den Ball nicht nur parierte, sondern festhielt. Eine Szene, die das Spiel nachhaltig prägte.
In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Felix Schmiederer verzog zunächst (32.), Kasra Ghawilu traf die Latte (35.), auf der Gegenseite rettete erneut Onken stark gegen Schmiederer (45.). Jeddeloh blieb gefährlich, spielte einige Konter jedoch nicht sauber zu Ende.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich. Lohne kam zu Abschlüssen, doch immer wieder stand Onken im Mittelpunkt – etwa bei einer weiteren Parade gegen Schmiederer (52.). Auf der anderen Seite verpasste Tom-Julian Kanowski per Volley nur knapp das 2:0 (57.).
Erst in der Schlussphase übernahm der SSV Jeddeloh II klar die Kontrolle. Ab der 70. Minute erhöhte die Mannschaft von Björn Lindemann den Druck deutlich, kam zu mehreren Abschlüssen, scheiterte jedoch entweder an Marko Dedovic oder an der eigenen Präzision.
Fast hätte sich das gerächt: In der Schlussminute bot sich Lohne noch einmal die Möglichkeit zum Ausgleich – doch wieder war Onken zur Stelle. Im direkten Gegenzug fiel die Entscheidung. Nach einem Konter zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt, diesmal für Jeddeloh. Kasra Ghawilu übernahm Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand.
Mit nun 57 Punkten behauptet der SSV Jeddeloh II den dritten Tabellenplatz hinter SV Meppen und SV Drochtersen/Assel. Der Vorsprung auf den VfB Oldenburg bleibt knapp – doch die Form spricht aktuell klar für Jeddeloh. Der Fokus richtet sich nun auf das anstehende Pokalhalbfinale gegen den TSV Havelse.
TuS Blau-Weiß Lohne – SSV Jeddeloh 0:2
TuS Blau-Weiß Lohne: Marko Dedovic, Malte Wengerowski (59. Luke Schierenbeck), Johannes Sabah, Kai Westerhoff (89. Laurenz Pölking), Rilind Neziri, Leonard Bredol, Nico Thoben (77. Anton Wessels), Niklas Tepe, Tom Kankowski, Felix Schmiederer, Jannik Zahmel (40. Thorsten Tönnies) - Trainer: Christian Neidhart
SSV Jeddeloh: Moritz Ben Onken, Tom-Julian Kanowski (66. Tim Janßen), Niklas-Leon von Aschwege (46. Philip Gramberg), Dominique Ndure, Kasra Ghawilu, Robin Krolikowski (79. Moritz Brinkmann), Gazi Siala, Keita Taguchi, Fynn Luca Friedrichs, Max Wegner (66. Finn Cramer), Tom Gaida (46. Tobias Bothe) - Trainer: Björn Lindemann
Schiedsrichter: Pascal Bär (Bremen) - Zuschauer: 865
Tore: 0:1 Max Wegner (22.), 0:2 Kasra Ghawilu (90.+2 Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Jannik Zahmel (TuS Blau-Weiß Lohne) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Moritz Ben Onken (31.).