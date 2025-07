Jean Zimmer: Über die »Reserve« in eine andere Rolle

Waldalgesheim. Jean Zimmer ist nach Ende seiner Profikarriere in der U21 des 1. FC Kaiserslautern aktiv. Wie im DFB-Pokalfinale 2024 in Berlin führte er auch beim Waldalgesheimer Turnier seine Truppe im Endspiel gegen Schott Mainz als Kapitän aufs Feld.

Turnier in Waldalgesheim statt Trainingslager und Saisonvorbereitung in Sterzing. Wie ist das Gefühl?

Ich war noch nie ein besonderer Freund von Trainingslagern. Ich bin also nicht unbedingt traurig, dass ich nicht mit nach Südtirol gefahren bin. Hierher kann die Familie mitkommen, das ist super positiv.

Zwei verschiedene Arten der Vorbereitung. Wie sehen Sie das Turnier in Waldalgesheim?

Grundsätzlich sind vier Spiele in der Vorbereitung optimal für eine junge Mannschaft, die sich finden muss. Die 40 Minuten Pause am Endspieltag waren es dagegen nicht. Das Turnier, wie ich es jetzt erlebt habe, ist absolut in Ordnung. Und die acht Euro Eintritt sind es auch. Dass wir da trotz der langen Unterbrechung weiterspielen wollten, war selbstverständlich. Dass es mit dem Gewinn dann nicht geklappt hat, ist schade, teilweise haben wir uns das aber auch selbst zuzuschreiben.

Wie geht es mit Ihnen jetzt beim FCK weiter?

Ich spiele hier jetzt ganz normal in der U21, bilde mich zusätzlich weiter und werde im Verein auch in anderer Funktion eingebunden. Ich bin froh, dass ich den Jungs helfen kann.

Gab es für Sie auch andere Alternativen?

Ich hatte schon zwei oder drei konkrete Angebote. Aber die Verbindung zur Heimat und die Familie sind ein hoher Wert. Mit 31 Jahren rückt die Familie immer mehr in den Vordergrund.

Wie sind die Ziele mit der Mannschaft? Im vergangenen Jahr hat der damalige Kapitän der U21, Shawn Blum, hier ganz offen über den Aufstieg gesprochen.

Natürlich wollen wir aufsteigen, keine Frage. Das ist auch in diesem Jahr so, und es muss einfach das Ziel des FCK sein, so hoch wie möglich zu spielen. Wir werden alles dafür tun, nächstes Jahr in der Regionalliga zu spielen.

Das Interview führte Jochen Werner.