Jean-Pierre Bamezon verstärkt den SV Wilhelmshaven

– Foto: SVW

Der SV Wilhelmshaven hat mit Jean-Pierre Bamezon einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler wechselt von der SpVg Aurich zum Oberligisten und soll die Defensive verstärken.

Mit der Verpflichtung von Jean-Pierre Bamezon setzt der SV Wilhelmshaven seine Kaderplanung fort. Der Verteidiger bringt Erfahrung aus der SpVg Aurich mit und erweitert die personellen Möglichkeiten in der Defensive.

1:2 im ersten Testspiel

Sportlich musste der SV Wilhelmshaven im ersten Vorbereitungsspiel eine 1:2-Niederlage gegen den SV Eintracht Nordhorn hinnehmen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Marten Schmidt die Gastgeber kurz nach Wiederbeginn in Führung (48.). Die Gäste drehten die Partie jedoch durch Treffer von Tyden Frame (63.) und Junior Seydou Kone (78.).