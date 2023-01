Jean-Luca Dötsch verlässt Oberalting-Seefeld: „Wollte eigentlich im Sommer wechseln“ Vater Thomas Dötsch seit Dezember nicht mehr Trainer

In der vergangenen Saison spielte Jean-Luca Dötsch nämlich noch beim FC Penzberg in der Futsal-Bundesliga. Im Januar 2022 gründete Thomas Dötsch dann den Heimatkicker Futsal Club , bei dem auch Jean-Luca Gründungsmitglied ist. „Hier spielen wir jetzt eigentlich nur noch zum Spaß mit Freunden und Bekannten. Ich will meine Prioritäten wieder auf den Fußball legen“, erklärte das Mittelfeld-Talent.

Trotz seines jungen Alters hat Dötsch schon einige Stationen im bayerischen Fußball vorzuweisen. Nachdem er in der Jugend des FC Deisenhofen unter anderem in der U19 BOL aufgelaufen war, absolvierte er mit 18 Jahren bereits seine erste Saison im Herrenbereich. Beim SC Pöcking-Possenhofen kam er direkt in der Bezirksliga zum Einsatz.

Der Wechsel zu einem höherklassigem Verein sollte eigentlich erst im Sommer 2023 folgen. Nachdem sein Vater den Verein verlassen hatte, wechselt Jean-Luca aber nun schon im Winter den Verein. Obwohl laut Thomas Dötsch auch Landesligisten im Gespräch waren, zog es den Zehner nun nach Wolfratshausen.

Ausschlaggebend für seinen Wechsel zum BFC war für Jean-Luca Dötsch vor allem deren Spielidee: „Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Das liegt mir sehr. Mit hoch und weit kann ich wenig anfangen. Insgesamt ist die Liga in dieser Saison von der Qualität des Fußballs her sehr attraktiv. Außerdem hat mich auch die Infrastruktur am Trainingsgelände beeindruckt. Der Zustand der Plätze und Kabinen ist sehr gut.“

„Will zeigen, was ich kann“ – Jean-Luca Dötsch hat Ziele für die Rückrunde

Völlig neu in der Mannschaft einleben muss sich Dötsch außerdem auch nicht: „Ich kenne einige Spieler aus der Vergangenheit. Mit Amani Mbaraka habe ich beispielsweise schon in Deisenhofen zusammengespielt. Beim Trainingsstart am 30. Januar freue ich mich auch, die restlichen Jungs kennenzulernen.“

Angesichts seiner fußballerischen Qualitäten zeigte sich Dötsch selbstbewusst: „Ich will in der Rückrunde zeigen, was ich kann und habe auch Ambitionen, Stammspieler zu werden. Ich hatte auch im Vorfeld viel Kontakt mit dem Trainer Leo Fleischer. Da haben wir schon viel darüber gesprochen, was er mit mir vorhat.“

Auch Thomas Dötsch glaubt an die Entwicklung seines Sohnes: „Wenn man in eine funktionierende Mannschaft kommt, ist es anfangs zwar immer schwer, aber ich bin fest davon überzeugt, dass er in der Bezirksliga schnell Fuß fassen wird.“ (Kilian Drexl)