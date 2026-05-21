Je ein sicheres Ticket für Kreisliga und Kreisklasse zu vergeben Relegation im Kreis Cham/Schwandorf: Erzhäuser und Diendorf wollen den Kreisliga-Matchball nutzen +++ Klardorf oder Arrach: Wer sichert sich einen Startplatz in der Kreisklasse? von Florian Würthele · Heute, 16:12 Uhr · 0 Leser

Der SV Obertrübenbach (rechts) steht dicht vor der direkten Rückkehr in die Kreisliga. – Foto: Martina Wolfert

Die Relegation im Bereich Cham/Schwandorf setzt sich am Freitag mit zwei Begegnungen fort. Vieles hängt im Fußballkreis davon ab, wie sich das Geschehen in den Entscheidungsspielen zur Bezirksliga entwickelt. Den Kreis-Vertretern DJK Arnschwang und SV Schwandorf-Ettmannsdorf II wird hier die Daumen gedrückt! Die Erstrunden-Sieger der Kreisliga-Relegation könnten im Nachgang bereits „durch“ sein. Sicher ist das am heutigen Tage aber nicht.



Deshalb kämpfen die vier Gewinner in der 2. Runde um sichere Tickets fürs Kreisoberhaus. Den Anfang machen der SV Erzhäuser-Windmais (2. der Kreisklasse Süd) und der SV Diendorf (13. der Kreisliga West). Sie kreuzen am Freitagabend (18.15 Uhr) in Teunz die Klingen. Am Montag (17 Uhr) folgt am Rodinger Esper ein Lokalderby. Es stehen sich der FC Untertraubenbach (13. der Kreisliga Ost) und der SV Obertrübenbach gegenüber. Die beiden Verlierer bekämen auch im „worst case“ gegeneinander eine weitere Chance auf Klassenverbleib bzw. Aufstieg zugesprochen.



Auch die Relegation zur Kreisklasse setzt sich fort im Kreis 3. Und zwar mit der Partie TSV Klardorf (12. der Kreisklasse Süd) gegen SC Arrach-Haibühl (2. der A-Klasse Ost). Gespielt wird am Freitag um 19 Uhr in Pemfling. Der Gewinner hat nächste Saison einen Startplatz in der Kreisklasse sicher. Der Verlierer könnte am Ende – je nach Ausgang der Bezirksliga-Playoffs – ebenfalls aufatmen. In jedem Fall hätte er eine weitere Chance, nächste Woche gegen die SF Weidenthal-Guteneck.

Relegation zur Kreisliga



Mit dem Triumph in Runde 1 wurde schon mal ein großer Schritt gemacht. Jetzt wollen die Teams aus Erzhäuser und Diendorf für endgültige Sicherheit sorgen und alle Zweifel beseitigen. Ein Sieg am Freitag in Teunz, und man ginge in der kommenden Spielzeit sicher in der höchsten Klasse des Spielkreises an den Start. Beide Mannschaften waren letzte Woche an Relegations-Krimis beteiligt. Sowohl Erzhäuser gegen die SG Grafenwiesen als auch Diendorf gegen die SG Regental gewannen ihr Spiel erst im Elfmeterschießen. Groß war anschließend der Frust beim Gegner, groß die Erleichterung bei den beiden Sportvereinen. Sie pochen auch für dieses Mal auf jenes Glück wie zuletzt. Feiert der Kreisklassen-Vize mit Coach Tom Weiß den Sprung nach oben, oder tütet doch der SVD mit seinem Spielertrainer-Duo Ring/Zimmermann den Kreisliga-Erhalt ein?







Zum Montagsspiel in Roding folgt ein separater Vorbericht...

Relegation zur Kreisklasse



Wer darf nächste Saison sicher in der Kreisklasse an den Start gehen? Diese Frage schwebt über dem Match in Pemfling. Allzu breitgeschwellt dürfte die Brust auf beiden Seiten nicht sein. Kai Hüttners Klardorfer zogen zuletzt im liga-internen Entscheidungsspiel gegen den SV Mitterkreith klar mit 0:3 den Kürzeren, und verpassten somit den direkten Ligaerhalt. Auf der anderen Seite musste sich der A-Klassen-Zweite SC Arrach in der ersten Runde dem SV Wilting knapp mit 2:3 geschlagen geben. Wer macht im zweiten Anlauf den Sack zu? Und wer muss weiter um den Klassenerhalt bzw. Aufstieg bangen?