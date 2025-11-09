Je ein 3:0-Auswärtserfolg für Ergolding und Simbach

Bezirksliga West, der 18. Spieltag:

2x 3:0 für die Gäste hieß es am Ende in zwei tollen Partien am Sonntagnachmittag. Der Spitzenreiter aus Ergolding bezwang in der Fremde die starken Gegner und setzten damit einmal mehr ein Ausrufezeichen an die Konkurrenten im Kampf um den ersten Tabellenplatz. Die Treffer für den FCE erzielten Tobias Bruckmeier und zweimal Mittelstürmer Rocco Schmidleitner.

Der TV Schierling verpasste vor heimischen Publikum den Sprung auf den zweiten Rang - sie hatten zwar mehr vom Spiel, doch die Gäste aus Simbach trafen immer wieder durch schön vorgetragene Konter ins Schwarze und konnten somit die Partie mit 3:0 für sich entscheiden. Den ersten Konter vollendete Tobias Lieb gekonnt mit einem Schlenzer in das lange Eck (22.), nach dem Seitenwechsel konnte in der 56. Spielminute Daniel Grubwinkler die Führung ausbauen. Den Deckel auf die Partie machte abermals Tobias Lieb, der in der 83. Spielminute seinen zweiten Treffer der Partie markieren konnte.