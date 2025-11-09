Je ein 3:0-Auswärtserfolg für Ergolding und Simbach

Bezirksliga West, der 18. Spieltag:
2x 3:0 für die Gäste hieß es am Ende in zwei tollen Partien am Sonntagnachmittag. Der Spitzenreiter aus Ergolding bezwang in der Fremde die starken Gegner und setzten damit einmal mehr ein Ausrufezeichen an die Konkurrenten im Kampf um den ersten Tabellenplatz. Die Treffer für den FCE erzielten Tobias Bruckmeier und zweimal Mittelstürmer Rocco Schmidleitner.
Der TV Schierling verpasste vor heimischen Publikum den Sprung auf den zweiten Rang - sie hatten zwar mehr vom Spiel, doch die Gäste aus Simbach trafen immer wieder durch schön vorgetragene Konter ins Schwarze und konnten somit die Partie mit 3:0 für sich entscheiden. Den ersten Konter vollendete Tobias Lieb gekonnt mit einem Schlenzer in das lange Eck (22.), nach dem Seitenwechsel konnte in der 56. Spielminute Daniel Grubwinkler die Führung ausbauen. Den Deckel auf die Partie machte abermals Tobias Lieb, der in der 83. Spielminute seinen zweiten Treffer der Partie markieren konnte.
Michael Heckner, Trainer FC Ergolding: "Eine sehr starke Leistung von uns. Zu Null in Aiglsbach zu gewinnen ist sehr schwierig, man merkt in jeder Aktion deren individuelle Qualität. Wir haben aber heute gemeinsam sehr stark verteidigt und der Spielverlauf war natürlich nach der frühen Führung für uns. Somit konnte keine große Hektik aufkommen und wir haben das Spiel super zu Ende gebracht, ein sehr reifer Auftritt meiner Mannschaft."
Dominik Salzberger, Trainer TV Schierling: "Ein Kampfspiel, das heute an Simbach ging. Wir hatten klar die größeren Spielanteile, aber wir konnten gegen kämpferische und sehr defensiv eingestellte Simbacher kein Tor erzielen. Die Tore fielen durch drei Konter, die wir einfach nicht gut verteidigt haben. So hart kann der Fußball sein, Glückwunsch an Simbach. "