Je älter, desto besser: »Felix ist wie guter Wein«

"Felix Bachschmid ist wie guter Wein. Je älter er wird, desto besser wird er", lächelt Burghausens Sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk verschmitzt und holt sodann zum Ritterschlag aus: "Leidenschaft, Einsatz, Zusammenhalt - für diese Tugenden wollen wir als SV Wacker stehen, und das verkörpert Felix wie kaum ein Zweiter. Wir sind sehr glücklich, ihn bei uns zu haben."
Mit seinen beiden Treffern, einer schöner wie der andere, war der 29-jährige Mittelfeldmann in Bayreuth der Matchwinner. In ungewohnter Rolle als Mittelstürmer blühte er regelrecht auf und bewies Vollstreckerqualitäten. Vor allem sein zweites Tor ging viral, als der den Ball mit dem Rücken zum Tor per Innenseite akrobatisch ins Netz streichelte. Bescheiden wie er ist, macht er darüber aber selbst nicht viel Aufhebens: "Das ist mir persönlich gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist doch, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte. Darauf kommt`s an."
Seit über sieben Jahren steht Bachschmid, der im Sommer 2018 vom TSV 1860 München an die Salzach gekommen war, nun schon in Diensten des SV Wacker. Er und Kapitän Christoph Schulz sind die unumstrittenen Anführer bei den Schwarzweißen. Der Klub will bekanntlich zurück in den Profifußball, spätestens bis 2030. Ist vielleicht in dieser Spielzeit schon der große Wurf möglich? "Ich tue mich da ehrlich schwer, zum jetzigen Zeitpunkt eine Prognose abzugeben. Uns ist es erstaunlich gut gelungen, die vielen Neuzugänge schnell zu integrieren. Sportlich war es bislang wie eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Jetzt im Herbst haben wir mit den Duellen gegen die Würzburger Kickers, Haching und die Bayern noch große Spiele vor uns. Ich denke, im Winter kann man dann schon eher abschätzen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe doch sehr, dass wir dann noch in Reichweite zu den Spitzenplätzen sind."
Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz nimmt Felix Bachschmid eine zentrale Rolle ein. Sieben Jahre in Burghausen haben ihn sportlich wie menschlich geprägt. Er weiß, wie der Klub und das Umfeld tickt. Deshalb ist er auch ein wichtiges Sprachrohr zwischen Mannschaft und Fans. "Ich habe einen guten Draht zu den Fans und würde schon behaupten, dass ich mittlerweile 90 Prozent der Leute kenne, die regelmäßig dabei sind." Persönliche Nähe schafft Vertrauen. Das ist vor allem dann besonders wertvoll, wenn`s mal nicht so läuft.
Aber nicht nur sportlich, sondern auch privat ist Felix Bachschmid in Burghausen heimisch geworden. "Ich bin mittlerweile sehr verwurzelt hier. Meine Freundin beispielsweise kommt auch ganz aus der Nähe aus Altötting", lässt der gebürtige Niederbayer wissen. Sein BWL-Studium schließt er gerade mit der Fertigstellung seiner Bachelorarbeit ab. In Kürze will er sich auf Arbeitssuche begeben. "Ein Job in der Umgebung wäre toll, der sich gut mit Fußball kombinieren ließe", meint er. Im kommenden Jahr wird er 30 Jahre alt. Eine magische Marke für viele Fußballer, an der viele reflektieren: Was war? Und vor allem: Was kommt da noch? Denkt er darüber nach, nach dann acht Jahren in Burghausen noch einmal eine neue Herausforderung in Angriff zu nehmen? "Wie gesagt, ich fühle mich hier beim SV Wacker richtig wohl und habe wirklich viel Spaß. Es kann sehr gut sein, dass ich noch länger bleibe - wenn denn der Körper mitspielt", schmunzelt Felix Bachschmid. Und wer weiß, vielleicht wird er ja im reifen Fußballeralter noch besser. Der Wein lässt grüßen...