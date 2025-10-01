Felix Bachschmid (re.) markierte in Bayreuth einen Doppelpack und war damit der Matchwinner. – Foto: Imago Images

Je älter, desto besser: »Felix ist wie guter Wein« Der gebürtige Niederbayer Felix Bachschmid ist eine der unumstrittenen Führungsfiguren beim SV Wacker Burghausen

"Felix Bachschmid ist wie guter Wein. Je älter er wird, desto besser wird er", lächelt Burghausens Sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk verschmitzt und holt sodann zum Ritterschlag aus: "Leidenschaft, Einsatz, Zusammenhalt - für diese Tugenden wollen wir als SV Wacker stehen, und das verkörpert Felix wie kaum ein Zweiter. Wir sind sehr glücklich, ihn bei uns zu haben."

Mit seinen beiden Treffern, einer schöner wie der andere, war der 29-jährige Mittelfeldmann in Bayreuth der Matchwinner. In ungewohnter Rolle als Mittelstürmer blühte er regelrecht auf und bewies Vollstreckerqualitäten. Vor allem sein zweites Tor ging viral, als der den Ball mit dem Rücken zum Tor per Innenseite akrobatisch ins Netz streichelte. Bescheiden wie er ist, macht er darüber aber selbst nicht viel Aufhebens: "Das ist mir persönlich gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist doch, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte. Darauf kommt`s an."



Seit über sieben Jahren steht Bachschmid, der im Sommer 2018 vom TSV 1860 München an die Salzach gekommen war, nun schon in Diensten des SV Wacker. Er und Kapitän Christoph Schulz sind die unumstrittenen Anführer bei den Schwarzweißen. Der Klub will bekanntlich zurück in den Profifußball, spätestens bis 2030. Ist vielleicht in dieser Spielzeit schon der große Wurf möglich? "Ich tue mich da ehrlich schwer, zum jetzigen Zeitpunkt eine Prognose abzugeben. Uns ist es erstaunlich gut gelungen, die vielen Neuzugänge schnell zu integrieren. Sportlich war es bislang wie eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Jetzt im Herbst haben wir mit den Duellen gegen die Würzburger Kickers, Haching und die Bayern noch große Spiele vor uns. Ich denke, im Winter kann man dann schon eher abschätzen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe doch sehr, dass wir dann noch in Reichweite zu den Spitzenplätzen sind." Dialog mit den Fans: Felix Bachschmid weiß nach über sieben Jahren an der Salzach, wie der Verein tickt. – Foto: Imago Images