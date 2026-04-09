JC Stamps Penalty Cup à Belvaux

Le FC The Belval Belvaux vous invite à participer à la 2e édition de son JC Stamps (sponsor principal) Penalty Cup

Après le grand succès de la 1ère édition en 2025, nous sommes impatients pour organiser la 2e édition.

qui aura lieu samedi le 09 mai 2025 (jour férié) au terrain de football à Belvaux.

Pour fêter ensemble cet événement, de nombreux prix sont à gagner, voici les TOP 3, en tout il y a 13 prix de classement à gagner: liste des prix

1ère place: bon de voyage de 750€ auprès l'agence de voyage Jerry Travel

2e place: bon de 400€ auprès le restaurant The Spot

3e place: 6 bons de 50€ auprès Asport

Vous pouvez vous inscrire, en cliquant sur ce lien : inscription

Et vous trouvez les règles du tournoi sous ce lien : règles de jeu

Les places sont limitées et le délai d’inscription prend fin le 05 mai 2026.

Nous sommes ravis de vous accueillir lors de cet événement.

Et un grand merci à tous nos sponsors !!

Salutations sportives,

FC The Belval Belvaux