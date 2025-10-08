Jazie Thomas Hartlieb: Mit Teamgeist und Leidenschaft zum Erfolg

Für Jazie Thomas Hartlieb von der TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau ist Fußball nicht nur Sport, sondern pure Leidenschaft – getragen von einem Team, das für ihn wie Familie ist. Nach seinen vier Toren eim 7:1-Sieg beim FSV Groß Leuthen/Gröditsch ist er der FuPa-Spieler der Woche in Brandenburg.

Als Jazie Thomas Hartlieb von seiner Wahl zum FuPa-Spieler der Woche erfuhr, war er selbst überrascht. „Nein, damit habe ich nicht gerechnet, dank meines Teams war es möglich“, erklärt der 22-Jährige. Dass er die Auszeichnung erhält, ist für ihn nicht nur persönliche Anerkennung, sondern in erster Linie eine Belohnung für die gesamte Mannschaft.

Vier Tore als Symbol der Geschlossenheit

Beim 7:1-Auswärtssieg beim FSV Groß Leuthen/Gröditsch glänzte Hartlieb mit vier Treffern. Doch statt den Fokus auf sich selbst zu legen, hebt er das Kollektiv hervor. „Teamgeist, Mannschaftsleistung - die vier Tore erziele ich dank meines Teams“, sagt er. Die Harmonie auf dem Platz sei ausschlaggebend gewesen, um den Gegner klar zu dominieren.

Schön spielen und erfolgreich abschließen

Hartlieb beschreibt seine Spielweise als technisch geprägt. „Ich erziele meine Tore meistens schön, nur fehlt da der Erfolg, und dass es in diesem Spiel viermal geklappt hat, konnte ich selber nicht glauben.“ Für ihn zählt nicht allein die Anzahl der Tore, sondern die Art, wie sie entstehen – auch wenn er sich bewusst ist, dass am Ende vor allem das Ergebnis zählt.

Kostebrau als Verein der Freundschaft

Die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau ist für Hartlieb weit mehr als nur ein Club. „Der Verein ist familiär und ich kann mit all meinen Kumpels zusammen spielen, das, was wir immer wollten. Alle ziehen an einem Strang und jeder hat dasselbe Ziel vor Augen“, beschreibt er voller Stolz. Diese enge Verbundenheit sei ein Grundstein für die aktuelle Erfolgsserie.

Ein Vorbild mit Führungsqualitäten

Wenn es um sein Idol geht, fällt Hartlieb ein Name sofort ein: Bastian Schweinsteiger. „Weil er auf meiner Position spielt und ich mir vieles abgeschaut habe von ihm“, erklärt er. Schweinsteigers Kombination aus Übersicht, Kampfkraft und Führungsstärke inspiriert ihn bis heute.

Die Sechserposition als Herzensaufgabe

Seine Lieblingsrolle auf dem Spielfeld ist klar definiert. „Sechser ist und bleibt meine einzige Position, die ich mag und am liebsten spiele. In allerletzter Not helfe ich auch gerne mal in der Innenverteidigung aus“, sagt er. Im defensiven Mittelfeld fühlt er sich zuhause, dort kann er sowohl das Spiel ordnen als auch defensive Stabilität geben.

Der Aufstieg als klares Ziel

Mit der TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau steht Hartlieb derzeit an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost Südbrandenburg. Die Ambitionen sind entsprechend groß. „Ich persönlich habe das Ziel, mit dieser Mannschaft und der Qualität aufzusteigen, und alles andere ist Bonus wie zum Beispiel Pokalsieger“, betont er. Das klare Bekenntnis zum Aufstieg verdeutlicht den Ehrgeiz, der in der Mannschaft steckt.

Verletzungsfrei bleiben und weiter erfolgreich sein

Auch für seine persönliche Zukunft hat Hartlieb konkrete Vorstellungen. „Für mich persönlich natürlich verletzungsfrei zu bleiben und viele weitere Erfolge mit dem Team“, sagt er. Er weiß, dass Gesundheit die Grundlage für alles ist – und dass er nur mit voller Fitness sein Potenzial ausschöpfen kann.

Fußball an erster Stelle

Abseits des Platzes dreht sich für Hartlieb ebenfalls vieles um den Fußball. „Ich habe eigentlich keine weiteren Hobbys. Fußball steht an erster Stelle, und ab und an geh ich mal ins Fitnessstudio“, erklärt er. Diese Konzentration auf den Sport zeigt, wie sehr er sich mit seiner Leidenschaft identifiziert.

Beruf und Fußball im Einklang

Beruflich hat Hartlieb seinen Platz gefunden. „Ich arbeite derzeit bei Fränkische Rohrwerke“, berichtet er. Zwischen Job und Fußball findet er die Balance – getragen von Disziplin und Begeisterung für das, was er tut.

Ein Spieler, der sich ganz dem Team verschreibt

Jazie Thomas Hartlieb steht beispielhaft für das, was Fußball in seiner Form bedeutet: Leidenschaft, Teamgeist und die Freude am Spiel. Seine vier Tore beim 7:1-Auswärtssieg sind Ausdruck individueller Qualität – doch noch wichtiger ist für ihn das Wir-Gefühl, das die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau aktuell trägt.