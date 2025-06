Jaud-Torfestival gegen Scheppach: Dillingen hat es in der eigenen Hand

Rasch geklärt waren die Dinge beim letzten Saisonheimspiel der SSV Dillingen gegen den direkten Verfolger SV Scheppach. Vor rund 55 Zusehern im Donaustadion stand das 5:0-Endergebnis für die Hausherren, die sich in dieser wichtigen Partie genauso konzentriert wie griffig zeigten, bereits zur Halbzeitpause fest. Durch den gleichzeitigen 1:0-Heimsieg gegen den SV Holzheim hat sich die SSV Glött aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs mit dem FC Lauingen bereits gerettet. Die Mohrenstädter selbst kamen im Stadtderby gegen Türk Gücü Lauingen nicht über ein 1:1-Heimremis hinaus und müssen nun am letzten Spieltag tatenlos der Dinge harren, die da kommen. Dillingen hat somit sicher den direkten Abstieg vermieden und zumindest den oberen Relegationsplatz gesichert, kann aber mit einem Auswärtssieg am letzten Spieltag beim SV Neuburg/Kammel noch am spielfreien FCL vorbeiziehen.

Der Aufsteiger aus dem Landkreis Günzburg kam bereits in Durchgang eins gehörig unter die Räder und sah gegen effiziente Gastgeber kein Land. Scheppach muss nun am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den SC Bubesheim noch um seinen Relegationsplatz bangen, denn Holzheim kann mit einem Heimerfolg gegen die SpVgg Wiesenbach bei gleichzeitigem SVS-Remis aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs oder einer Scheppacher Niederlage noch vorbeiziehen.