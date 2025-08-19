Jassmann dreht die Partie – Quecken siegen 4:1 in Würzburg

Die Quecken erwischten in Würzburg einen turbulenten Start. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite brachte Fabio Hock die Gastgeber früh in Führung (11.). Doch Eltersdorf hatte die passende Antwort parat: Nur zwei Minuten später nutzte Yannik Jassmann eine Flanke von rechts und glich per Kopf aus (13.).

Damit nicht genug: Bereits in der 15. Minute war die Partie komplett gedreht. Jassmann legte diesmal selbst über links auf, Moritz Fischer stand goldrichtig im Zentrum und schob zum 2:1 ein. Würzburg tat sich im Nachgang schwer eigene Chancen zu kreieren - einzig ein Freistoß von Krautschneider brachte Gefahr. Eltersdorf zeigte sich dagegen eiskalt: Nach Vorlage von Fischer schnürte Jassmann seinen Doppelpack (30.) und stellte auf 3:1. Da der Angreifer kurz darauf gelb-rot-gefährdet war, nahm Bernd Eigner ihn noch vor der Pause vom Feld.

Nach dem Seitenwechsel mussten die Quecken verletzungsbedingt den Torwart wechseln: Für Axel Hofmann kam Leonard Hüttl, der sich sofort auszeichnete und sowohl eine gefährliche Hereingabe als auch die anschließende Ecke entschärfte (70.). Die Defensive des SCE stand nun kompakt, während die Offensive weiter Nadelstiche setzte. Zweimal tauchte Geremi Perera frei vor dem Würzburger Tor auf, scheiterte jedoch an Keeper Koob (56.) und verfehlte per Kopf nur knapp (65.).