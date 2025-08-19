Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Wolfgang Zink
Jassmann dreht die Partie – Quecken siegen 4:1 in Würzburg
Die Quecken erwischten in Würzburg einen turbulenten Start. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite brachte Fabio Hock die Gastgeber früh in Führung (11.). Doch Eltersdorf hatte die passende Antwort parat: Nur zwei Minuten später nutzte Yannik Jassmann eine Flanke von rechts und glich per Kopf aus (13.). Damit nicht genug: Bereits in der 15. Minute war die Partie komplett gedreht. Jassmann legte diesmal selbst über links auf, Moritz Fischer stand goldrichtig im Zentrum und schob zum 2:1 ein. Würzburg tat sich im Nachgang schwer eigene Chancen zu kreieren - einzig ein Freistoß von Krautschneider brachte Gefahr. Eltersdorf zeigte sich dagegen eiskalt: Nach Vorlage von Fischer schnürte Jassmann seinen Doppelpack (30.) und stellte auf 3:1. Da der Angreifer kurz darauf gelb-rot-gefährdet war, nahm Bernd Eigner ihn noch vor der Pause vom Feld.
Nach dem Seitenwechsel mussten die Quecken verletzungsbedingt den Torwart wechseln: Für Axel Hofmann kam Leonard Hüttl, der sich sofort auszeichnete und sowohl eine gefährliche Hereingabe als auch die anschließende Ecke entschärfte (70.). Die Defensive des SCE stand nun kompakt, während die Offensive weiter Nadelstiche setzte. Zweimal tauchte Geremi Perera frei vor dem Würzburger Tor auf, scheiterte jedoch an Keeper Koob (56.) und verfehlte per Kopf nur knapp (65.).
Kurz vor Schluss sorgte Eltersdorf schließlich für klare Verhältnisse. Calvin Sengül setzte sich stark auf der rechten Seite durch, legte an den Strafraum zurück, wo Perera den Ball annahm, sich mit einem Haken Platz verschaffte und souverän zum 4:1-Endstand abschloss (89.).
Bernd Eigner: „Nach dem frühen Gegentor haben wir genau die richtige Antwort gegeben und das Spiel mit Tempo und Entschlossenheit gedreht. In der zweiten Halbzeit haben wir defensiv kaum etwas zugelassen und uns vorne noch einige gute Chancen erarbeitet. Am Ende war es ein sehr reifer Auftritt meiner Mannschaft und ein verdienter Sieg.“