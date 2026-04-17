Jaspers glänzt mit Dreierpack, Punkteteilung in Korschenbroich

ASV Süchteln II - Wickrathhahn

Liedberg - Neersbroich

SV Schelsen - Rheydter SV

Die Scorerliste der Liga

Die nächsten Spieltage:

25. Spieltag

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Polizei SV - Korschenbr.

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Otzenrath

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Red Stars MG

So., 26.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - ASV Süchteln II

So., 26.04.26 15:00 Uhr Neersbroich - Rheindahlen

So., 26.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Liedberg

26. Spieltag

Fr., 01.05.26 19:30 Uhr Korschenbr. - DJK Hehn

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Liedberg

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Rheydter SV

So., 03.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Wickrathhahn

So., 03.05.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Polizei SV

So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Neersbroich