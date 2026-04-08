Jasper Vogler wechselt zum FC Land Wursten

– Foto: FC Land Wursten

Der FC Land Wursten kann zur kommenden Saison den ersten Neuzugang vermelden: Jasper Vogler wechselt im Sommer vom ESC Geestemünde an die Wurster Nordseeküste.

Jasper Vogler ist auf mehreren Positionen einsetzbar und bringt dadurch zusätzliche Flexibilität ins Team. „Wir haben Jasper schon länger im Blick gehabt. Er ist nicht nur sportlich interessant, sondern auch charakterlich ein super Typ“, erklärt Trainer Dennis Ahlers.

„Mit seiner Spielweise, seinem Einsatzwillen und seiner positiven Art passt Vogler hervorragend in das Mannschaftsgefüge“, so Ahlers weiter.