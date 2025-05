Jason Ceka kommt aus Magdeburg an die Kaiserlinde

Die SV Elversberg hat sich weiter im Angriff verstärkt und Offensivspieler Jason Ceka verpflichtet. Der 25-Jährige, der überwiegend als 10er oder Rechtsaußen zum kommt, war bis zur vergangenen Saison beim 1. FC Magdeburg im Einsatz und erhält bei der SVE einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2028.

Jason Ceka bringt dabei eine Erfahrung von 54 Zweitliga-Einsätzen mit an die Kaiserlinde. Nach seiner frühen Jugendzeit beim VfB Frohnhausen wurde der Offensivspieler ab 2005 bei Rot-Weiss Essen und dem FC Schalke 04 ausgebildet; in Gelsenkirchen sammelte er mit seinen Einsätzen in der zweiten Mannschaft auch erste Erfahrung im Herrenbereich. In der Saison 2020/2021 überzeugte er dabei mit 15 Torbeteiligungen (zwölf Tore, drei Vorlagen) in 25 Regionalliga-Spielen, was in auf den Zettel des 1. FC Magdeburg brachte. Im Sommer 2021 wechselte Ceka zum damaligen Drittligisten und wurde schnell zum Stammspieler. In 36 Spielen in der 3. Liga kam er auf 18 Torbeteiligungen (elf Tore, sieben Vorlagen) – und hatte damit maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft und dem Aufstieg der Magdeburger in die 2. Bundesliga. In den vergangenen drei Spielzeiten steuerte Jason Ceka in seinen 54 Zweitliga-Spielen insgesamt 17 Assists und sechs Tore bei.

„Jason wird unser Offensivspiel mit seiner technisch versierten, wendigen Art beleben. Er ist ein hungriger Spieler, der mit seiner Zielstrebigkeit immer wieder gute Offensivaktionen kreieren kann“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book: „Wir freuen uns, ihn bald in Elversberg begrüßen zu können.“ Jason Ceka ergänzt: „Ich bin sehr gespannt auf das neue Kapitel in Elversberg. Die SVE hat mit ihrem offensiven, kreativen Spielstil viele begeistert. Ich freue mich darauf, in Zukunft meinen Teil dazu beizutragen, dass wir weiterhin die Menschen begeistern und erfolgreichen, schönen Fußball zeigen.“