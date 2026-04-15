Jasmin Muhovic verlängert beim SV Eilendorf

Die Planungen für die Saison 2026/27 laufen beim SVE bereits seit längerem auf Hochtouren. Viele wichtige Weichen sind bereits gestellt und die Kader der Teams nehmen konkrete Formen an. Besonders groß ist die Freude, dass sich Jasmin Muhovic weiterhin hauptverantwortlich für die erste Mannschaft verantwortlich zeigt. Damit geht der 38-Jährige in seine fünfte Spielzeit beim SVE.

„Jasmin ist ein unglaublich akribischer Trainer, den seine Liebe zum Detail auszeichnet. Er passt damit perfekt zu unserem jungen Kader, da er es schafft das Team individuell und als ganzes stets weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, dass wir mit ihm weiter zusammen arbeiten können und sind überzeugt, dass wir auch in Zukunft enorm von ihm profitieren werden“, so Abteilungsleiter Kevin Krupp.

Der Tabellenneunte hat mit 25 Punkten ein Polster von zwölf Zählern auf den ersten Abstiegsplatz und kann somit bereits für eine weitere Spielzeit in der Landesliga planen. Mit einem Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten BC Viktoria Glesch-Paffendorf wären wohl letzte Zweifel aus dem Weg geräumt.