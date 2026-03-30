🖤❤️ Jasmin Berbic verstärkt den Angriff der Victoria

Mit Jasmin Berbic hat der FC Victoria Pier-Schophoven eine weitere Offensivoption für die Saison 2026/2027. "Jasko" ist in Pier kein Unbekannter und soll den Schwarz-Roten im vorderen Bereich zusätzliche Möglichkeiten geben.
In seiner bisherigen Laufbahn kommt Jasmin auf 31 Spiele, 5 Tore und 5 Assists. Dabei war er bereits in mehreren Spielzeiten für Mannschaften aus Schophoven im Einsatz und kennt das Umfeld entsprechend gut.
Mit seiner Erfahrung im Verein, seinem Offensivprofil und seiner Vertrautheit mit dem Umfeld passt Jasmin gut in den Weg der Victoria. Er soll dem Angriff weitere Optionen geben und ist ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027.
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