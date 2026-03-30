🖤❤️ Jasmin Berbic verstärkt den Angriff der Victoria

Mit Jasmin Berbic hat der FC Victoria Pier-Schophoven eine weitere Offensivoption für die Saison 2026/2027. "Jasko" ist in Pier kein Unbekannter und soll den Schwarz-Roten im vorderen Bereich zusätzliche Möglichkeiten geben.

In seiner bisherigen Laufbahn kommt Jasmin auf 31 Spiele, 5 Tore und 5 Assists. Dabei war er bereits in mehreren Spielzeiten für Mannschaften aus Schophoven im Einsatz und kennt das Umfeld entsprechend gut.