Jarno Engler wechselt aus der Braunschweiger U23 zu Bleckenstedt

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Der FC Germania Bleckenstedt hat mit Jarno Engler den dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Defensivspieler wechselt von Eintracht Braunschweig II zu den Blau-Gelben. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt..

Der Verein bezeichnet Engler als „jungen, ehrgeizigen und defensiv vielseitig einsetzbaren Spieler“. Trotz einer schwierigen Saison mit mehreren Verletzungen kam der Neuzugang auf Einsätze in der Oberliga. Gleichzeitig betont Germania Bleckenstedt, wie viel „Disziplin, Wille und harte Arbeit“ in dem Spieler stecken.

Ausgebildet wurde Jarno Engler beim VfL Wolfsburg und bei Eintracht Braunschweig. Im Herrenbereich sammelte er bereits Erfahrungen beim VfV Hildesheim, Lupo Martini Wolfsburg und dem MTV Wolfenbüttel. Der Defensivspieler kann sowohl auf der rechten Außenbahn als auch auf der Sechserposition eingesetzt werden.