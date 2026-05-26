Jarno Engler wechselt aus der Braunschweiger U23 zu Bleckenstedt

Der FC Germania Bleckenstedt hat mit Jarno Engler den dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Defensivspieler wechselt von Eintracht Braunschweig II zu den Blau-Gelben. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt..
Der Verein bezeichnet Engler als „jungen, ehrgeizigen und defensiv vielseitig einsetzbaren Spieler“. Trotz einer schwierigen Saison mit mehreren Verletzungen kam der Neuzugang auf Einsätze in der Oberliga. Gleichzeitig betont Germania Bleckenstedt, wie viel „Disziplin, Wille und harte Arbeit“ in dem Spieler stecken.
Ausgebildet wurde Jarno Engler beim VfL Wolfsburg und bei Eintracht Braunschweig. Im Herrenbereich sammelte er bereits Erfahrungen beim VfV Hildesheim, Lupo Martini Wolfsburg und dem MTV Wolfenbüttel. Der Defensivspieler kann sowohl auf der rechten Außenbahn als auch auf der Sechserposition eingesetzt werden.
Insgesamt lief er 83 Mal in der Oberliga auf, fünf Mal in der frisch abgelaufenen Saison, und kommt zudem auf 22 Einsätze in der Regionalliga für den VfV Hildesheim.
Zudem teilte der Verein mit, dass sich Engler „auf einem sehr guten Weg“ befinde und zum Start der Vorbereitung wieder auf dem Platz stehen werde. Germania Bleckenstedt zeigt sich überzeugt, dass Jarno Engler „mit seinen Qualitäten und seiner Mentalität eine echte Verstärkung“ für das Team sein wird.