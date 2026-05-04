Jaquet trifft entscheidend: FSG 3 Meilen unterliegt Fischerhude knapp

Torjägerin Sophie Jaquet vom TSV Fischerhude-Quelkhorn – Foto: Lennart Blömer

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West unterlag die FSG 3 Meilen Altes Land beim TSV Fischerhude-Quelkhorn mit 0:1. Das Hinspiel hatte die FSG noch mit 1:0 gewonnen, nun musste das Team im Rückspiel eine knappe Niederlage hinnehmen und bleibt im Kampf um den Klassenerhalt gefordert.

Unter schwierigen Bedingungen mit hohen Temperaturen, nur zwei Wechselspielerinnen und mehreren angeschlagenen Spielerinnen zeigte die FSG eine disziplinierte erste Halbzeit. Fischerhude hatte zwar mehr Ballbesitz, kam jedoch zu keinen wirklich gefährlichen Abschlüssen.

Die Gäste stellten sich von Beginn an gezielt auf die Stärken des Gegners ein und wählten eine kompakte Ausrichtung mit tieferer Grundordnung. Die gegnerische Torjägerin Sophie Jaquet wurde konsequent in Manndeckung genommen und kam im ersten Durchgang kaum zu Möglichkeiten. Verantwortlich dafür war vor allem Luisa Benitt, die diese Aufgabe übernahm. „Das war über 90 Minuten eine ganz starke Leistung von ihr“, sagte FSG-Trainer Carl Pien.

Nach der Pause positionierte sich die FSG etwas höher und verlagerte das Spiel phasenweise in die gegnerische Hälfte. Dadurch ergaben sich eigene Möglichkeiten, während die Defensive weiterhin kompakt arbeitete.

Der entscheidende Treffer fiel in der 59. Minute nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld. Aus Sicht der FSG ging diesem kein Foul voraus, die Situation war jedoch schwer zu erkennen. Der Ball wurde hoch in den Strafraum gebracht und von Sophie Jaquet sehenswert zum 1:0 verarbeitet.

In der Folge erhöhte die FSG den Druck, spielte offensiver und kam zu weiteren Chancen. „Kämpferisch war das eine überragende Leistung der Mannschaft“, so Pien. Trotz des hohen Aufwands blieb der Ausgleich aus.

„Am Ende hat uns ein wenig das Glück gefehlt, das wir in der Woche zuvor noch hatten. So ist Fußball. Trotzdem bin ich sehr stolz auf die Leistung der Mädels. Darauf können wir aufbauen. Wenn wir dieses Niveau in den kommenden Spielen halten, ist der Klassenerhalt absolut möglich“, erklärte Pien.