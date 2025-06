Japanische Stürmerin ist beim VfB Stuttgart angekommen

Internationaler Zuwachs für das VfB Frauenteam: Haruka Osawa, Stürmerin aus Japan, ist in Deutschland angekommen und stand direkt für ihr erstes Interview vor der Kamera. Bei VfB TV spricht die 24-Jährige über ihre ersten Eindrücke, ihren Wechsel zum VfB und ihre sportlichen Ziele.

Haruka, herzlich Willkommen beim VfB Stuttgart! Du bist vor wenigen Tagen in Deutschland gelandet. Was war dein erster Eindruck?

Haruka: „Ich war überrascht, dass es abends noch so hell ist. Ich hatte einen Zwischenstopp in München um 21 Uhr. Und ich war sehr überrascht, dass es um 21 Uhr immer noch so hell ist.“