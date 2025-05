Japaner wechselt zum Oberligisten und eine Verlängerung

„Mit Seto verpflichten wir einen jungen Mittelfeldspieler, der mit uns seinen nächsten Schritt in der Entwicklung gehen will“, so Oliver Bornemann Sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz und bemerkt weiter, „er ist flexibel einsetzbar und hat beidfüßig einen guten Torabschluss“.

„Wir freuen uns sehr, dass Justus als langjähriger, verdienter Spieler ein weiteres Jahr an Bord bleibt“, so Oliver Bornemann Sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz und ergänzt „Justus will als absoluter Leistungsträger sicherstellen, dass wir auch in der neuen Saison unsere ambitionierten Ziele erreichen werden“.

