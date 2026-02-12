Januar-TOPS bei FuPa: Personalien sorgen für Klickrekord von P. M. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Trotz Winterpause und frostiger Bedingungen herrschte im Januar im Emsland und in der Grafschaft Bentheim reges Interesse. Vor allem Personalentscheidungen dominierten die Aufmerksamkeit und bescherten den fünf meistgelesenen Beiträgen bei FuPa einen starken Start ins Jahr 2026.

Ruhiger Monat - große Resonanz Der Januar gilt traditionell als eher ruhiger Fußballmonat. In diesem Jahr machte zudem der Winter mit härteren Bedingungen auf sich aufmerksam. Dennoch war genügend Bewegung im Amateurfußball vorhanden. Neben Hallenturnieren sorgten vor allem Neuverpflichtungen und Abschiede für Gesprächsstoff.