Januar-TOPS bei FuPa: Personalien sorgen für Klickrekord

Trotz Winterpause und frostiger Bedingungen herrschte im Januar im Emsland und in der Grafschaft Bentheim reges Interesse. Vor allem Personalentscheidungen dominierten die Aufmerksamkeit und bescherten den fünf meistgelesenen Beiträgen bei FuPa einen starken Start ins Jahr 2026.
Ruhiger Monat - große Resonanz
Der Januar gilt traditionell als eher ruhiger Fußballmonat. In diesem Jahr machte zudem der Winter mit härteren Bedingungen auf sich aufmerksam. Dennoch war genügend Bewegung im Amateurfußball vorhanden. Neben Hallenturnieren sorgten vor allem Neuverpflichtungen und Abschiede für Gesprächsstoff.
Personalentscheidungen im Fokus
Die größte Aufmerksamkeit zogen erneut personelle Themen auf sich. Insgesamt 49.409 Aufrufe vereinten die fünf meistgeklickten Beiträge des Monats auf sich, ein erster Spitzenwert im Jahr 2026.
Besonders stark nachgefragt waren Abschiede bei etablierten Vereinen, aber auch ein überraschender Transfers-Coup auf dem Dorfplatz sowie eine frühzeitig angekündigte Trainertrennung schafften es in die Januar-TOP 5.
Die TOP 5 im Januar (nach Aufrufen sortiert)
Platz 1:
27.378 Aufrufe - Abschied nach nur einer Saison
SV Holthausen-Biene
Platz 2:
17.378 Aufrufe - Abschied nach acht Jahren
SV Meppen U23
Platz 3:
3.462 Aufrufe - Transfers-Coup auf dem Dorfplatz
VfL Emslage
Platz 4:
2.150 Aufrufe - VfL Rütenbrock trennt sich im Sommer von Trainer Vitali Malsam
VfL Rütenbrock
Platz 5:
2.041 Aufrufe - Abschied zweier Säulen: Klöpper und Benke verlassen Meppens U23
SV Meppen U23
Der Blick auf die Zahlen macht deutlich: Auch abseits des Ligabetriebs sind es vor allem personelle Entscheidungen, die im Amateurfußball für die größte Reichweite sorgen.
