Janßen wird "Co" bei Raspo Brand – und später Formberg-Nachfolger?

Rasensport Brand stellt sich für die Rückrunde der Landesliga 2 personell neu auf und hat mit Jerome Janßen (35) einen neuen Co-Trainer verpflichtet. Der B+-Lizenz-Inhaber ergänzt ab sofort das Trainerteam der ersten Mannschaft und unterstützt Daniel Formberg, der seinen Abschied zum Saisonende bereits angekündigt hat.
Janßen bringt trotz seines noch jungen Alters umfangreiche Erfahrung aus dem Junioren- und Seniorenbereich mit. Zuletzt war er bis Oktober 2025 Cheftrainer des Bezirksligisten FC Roetgen, bei dem er das Amt nach acht Spieltagen niederlegte. Zuvor hatte er unter anderem die U19 des JFV Roetgen-Rott sowie Hertha Walheim betreut und gehörte zwischen 2017 und 2020 dem Trainerteam von Borussia Brand in der Kreisliga B an. Auch als Spieler kennt Janßen das Niveau der Landesliga und war unter anderem für den SV Rott oder Arminia Eilendorf aktiv.
In der Vereinsmitteilung hebt Raspo Brand vor allem den fachlichen und menschlichen Mehrwert hervor. Janßen stehe für „eine klare, moderne Trainingsarbeit, hohe Fußballkompetenz und einen sehr guten Draht zur Mannschaft“. Entsprechend groß ist die Überzeugung im Verein, „dass er menschlich wie sportlich hervorragend zu Raspo passt und unser Trainerteam optimal ergänzt“.
Dass die Verpflichtung bewusst über die reine Rückrunde hinaus gedacht ist, macht Patrick Mioska, sportlicher Leiter bei Raspo Brand, deutlich. „Wir haben das kommende halbe Jahr ganz bewusst als Chance begriffen. Uns war es wichtig, einen Co-Trainer dazuzunehmen, den wir uns perspektivisch auch als Cheftrainer vorstellen können – nicht als Kopie Daniels und schon gar nicht als jemanden, der am Stuhl sägt, sondern als Persönlichkeit, die die unter Daniel bewährten Abläufe kennenlernt und sie auf ihre eigene Art weiterentwickeln kann“, erklärt Mioska in der Vereinsmitteilung.
Auch Lukas Berg, ebenfalls sportlicher Leiter, ordnet den Schritt in die langfristige Ausrichtung des Vereins ein. „Ein zentraler Baustein unserer sportlichen Ausrichtung ist die Integration und Entwicklung junger Spieler. Jerome passt mit seiner Art, seiner Ausbildung und seinem bisherigen Werdegang genau in dieses Profil – fachlich wie menschlich“, so Berg.