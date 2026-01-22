Janßen wird "Co" bei Raspo Brand – und später Formberg-Nachfolger?

Rasensport Brand stellt sich für die Rückrunde der Landesliga 2 personell neu auf und hat mit Jerome Janßen (35) einen neuen Co-Trainer verpflichtet. Der B+-Lizenz-Inhaber ergänzt ab sofort das Trainerteam der ersten Mannschaft und unterstützt Daniel Formberg, der seinen Abschied zum Saisonende bereits angekündigt hat.

Janßen bringt trotz seines noch jungen Alters umfangreiche Erfahrung aus dem Junioren- und Seniorenbereich mit. Zuletzt war er bis Oktober 2025 Cheftrainer des Bezirksligisten FC Roetgen, bei dem er das Amt nach acht Spieltagen niederlegte. Zuvor hatte er unter anderem die U19 des JFV Roetgen-Rott sowie Hertha Walheim betreut und gehörte zwischen 2017 und 2020 dem Trainerteam von Borussia Brand in der Kreisliga B an. Auch als Spieler kennt Janßen das Niveau der Landesliga und war unter anderem für den SV Rott oder Arminia Eilendorf aktiv.

In der Vereinsmitteilung hebt Raspo Brand vor allem den fachlichen und menschlichen Mehrwert hervor. Janßen stehe für „eine klare, moderne Trainingsarbeit, hohe Fußballkompetenz und einen sehr guten Draht zur Mannschaft“. Entsprechend groß ist die Überzeugung im Verein, „dass er menschlich wie sportlich hervorragend zu Raspo passt und unser Trainerteam optimal ergänzt“.