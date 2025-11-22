Janßen: "Wir sind auf einem guten Weg"

Nachdem Cheftrainer Stefan Janßen eine bessere Defensivleistung seiner Mannschaft forderte, setzte sein Team alles daran den Tabellenführer Ratingen 04/19 zu ärgern. In einem umkämpften Duell hielt die Abwehr des VfB dicht - es war erst das zweite Mal in der Saison, dass die Hintermannschaft die Null halten konnte. Mit einem 0:0-Remis erkämpfte sich der VfB Homberg einen wichtigen Zähler. Der Übungsleiter der Homberger sprach über das Spiel.

Wichtiger Zähler unter schweren Bedingungen

Nach einer torlosen ersten Hälfte drückten jedoch die Gäste, die VfB-Keeper Leon Schübel das ein oder andere Mal vor Aufgaben stellten, auf die Führung. Die Drangphase der Ratinger konnte Homberg überstehen und sich somit einen wichtigen Punkt sichern.

"Es waren schwierige Bedingungen. Der Rasen war zwar im bestmöglichen Zustand, weil unser Platzwart wieder alles gegeben hat, aber die Drainage, die kaputt ist, da bekommst du im Winter keinen guten Rasen mehr hin", erklärte Janßen. Somit war es von Beginn an für beide Mannschaften schwer mit dem Untergrund klar zu kommen. Besser ins Spiel starteten dabei die Hausherren, die nach knapp 15 Minuten die erste Chance des Spiels hatten. Weitere Abschlussaktionen blieben allerdings Mangelware.

"Insgesamt war es ein gutes Oberliga-Spiel. Die erste Halbzeit ging an uns. Haben gut gespielt in der ersten Halbzeit- wir waren aber leider nicht zwingend genug vor dem Tor", sagte der Cheftrainer des VfB. Er führte aus: "Die zweite Halbzeit ging an Ratingen - mit guten Gelegenheiten. Unser Torwart hat sich auszeichnen können in zwei Aktionen. Von daher bin ich mit dem Unentschieden zufrieden."

Zweite weiße Weste der Spielzeit

Durch das zweite Remis der Spielzeit verblieben die Homberger auf dem zehnten Rang. Nach dem bitteren Aus im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten RW Oberhausen war es ein weiterer starker Auftritt des VfB. "Wir haben einer Top-Mannschaft Parolie geboten und jetzt zweimal eine gute Leistung gebracht ohne uns zu belohnen", äußerte Janßen.

Seit vier Liga-Partien wartet seine Mannschaft nun schon auf einen Dreier. Doch der Übungsleiter des Oberligisten bleibt gelassen. "Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben zu Null gespielt - das war ganz wichtig. Schade, dass wir vorne nicht getroffen haben, aber für die Abwehrspieler und den Torhüter und insgesamt fürs Team war es mal gut, dass wir kein Gegentor kassiert haben", sagte der 55-Jährige.

Für seine Truppe geht es am kommenden Spieltag gegen Aufsteiger BW Dingden. Ob Janßen und seine Mannschaft sich dieses Mal mit einem Dreier belohnen können, wird sich zeigen.