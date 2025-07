Janßen nach dem MSV-Spiel: "Einfach ein tolles Erlebnis"

Über weite Strecken mehr als ordentlich mitgehalten, stand am Ende aber nur ein 1:5 aus Sicht des VfB Homberg gegen den großen MSV Duisburg. Cheftrainer Stefan Janßen und Torschütze Luca Thissen zeigen sich dennoch zufrieden.

"Am Ende bin ich auch froh, dass der MSV gewonnen hat, aber ein 3:1 hätte mir auch gereicht", sagt Janßen etwas zwiegespalten als langjähriges Mitglied des Duisburger Traditionsvereins. Aus Trainersicht missfiel ihm nämlich besonders die Schlussphase seiner Schützlinge. Innerhalb von zehn Minuten wurde so aus einem 1:2 aus Sicht der Homberger ein 1:5. Schwindende Kräfte nach dem hohen läuferischen Aufwand wollte der langjährige Übungsleiter als Ausrede aber nicht gelten lassen. "Das hat mit Kondition gar nichts zu tun gehabt. Wenn wir gesagt hätten, dass sie uns rund spielen und wir nicht mehr hinterherkommen, weil drei Mann von uns Wadenkrämpfe haben, wäre es etwas Anderes."

Dennoch kann der 55-Jährige einen positiven Schlussstrich hinter das Highlight-Spiel der Vorbereitung setzen Die 2000 anwesenden Zuschauer trugen auch ihren Teil zum Fußball-Fest bei: "Es ist einfach ein tolles Erlebnis für meine Jungs gewesen. Die Zuschauer haben genau das gemacht, was ich mir vorher gewünscht habe. Die haben Aktionen von meinen Jungs applaudiert, wir waren alle fair, der Stadionsprecher Weltklasse."

Wohl auch angestachelt von der großen Atmosphäre, spielte sein Team in der Anfangsphase sogar auf Augenhöhe mit dem zwei Klassen höher agierenden Kontrahenten mit, hatte sogar auch Chancen auf den Führungstreffer. Was kann Janßen aus diesem Test also für die anstehenden Oberliga-Saison mitnehmen? "Nichts! Es ist genau wie ein Test gegen einen Bezirksligisten, der für den Oberligisten nichts bringt", betont er.

Hombergs Torschütze Thissen: "Ein sehr geiler Test"