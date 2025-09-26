Janßen: "Ich denke es ist ein absolutes Spiel auf Augenhöhe."

Auf zwei Niederlagen in Serie antwortete der VfB Homberg mit einem 2:1-Erfolg beim FC Büderich. Dabei erzielte Andres Gerardo Gomez Dimas den späten Siegtreffer für die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Janßen. Als Siebtplatzierter gehen die Homberger nun in den siebten Spieltag und in das Duell gegen den KFC Uerdingen. Der Übungsleiter des VfB sprach über das bevorstehende Spiel.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine fand vor knapp zwei Jahren statt - Es endete mit einer 1:2-Niederlage Hombergs. Den letzten Dreier gegen den KFC fuhr der VfB im Jahre 2022 in der Regionalliga ein.

Beim Zuschauerschnitt der Heimspiele ist Uerdingen mit weitem Abstand Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Aber auch Auswärts nehmen viele Anhänger des ehemaligen Bundesligisten den Weg auf sich. Janßen hofft daher auch auf die Unterstützung vieler Fans des VfB. "Ich wünsche mir für Sonntagabend, dass halb Duisburg kommt und uns unterstützt gegen Uerdingen, gegen wahrscheinlich viele Schlachtenbummler aus Uerdingen, die erfahrungsgemäß ihre Mannschaft auch lautstark unterstützen", sagte der 55-Jährige. Er fügte noch hinzu: "Ich wünsche mir da sehr viel Unterstützung vom Duisburger Publikum - Dass man meiner jungen Mannschaft genauso lautstark hilft, dieses Spiel zu gewinnen."

Nach dem Abstieg war es ein regelrechtes Auf und Ab für den KFC. Auf einen 6:1-Kantersieg gegen den SV Biemenhorst folgte beispielsweise eine 1:4-Klatsche gegen Büderich. Janßen sieht allerdings viel Potenzial beim kommenden Gegner: "Ich denke es ist ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Uerdingen wird auf Strecke gesehen mit der Mannschaft, die sie sich zusammen gestellt haben, zwingend um Platz Eins spielen. Irgendwann werden sie wahrscheinlich ins Rollen kommen."

Mit Selbstvertrauen und einer guten Vorbereitung in das Duell

Der Sieg gegen Büderich war nach zwei Niederlagen in Serie wichtig für Janßen und sein Team. Er selbst hatte sich sehr über den Dreier gefreut und sprach von einem "guten Händchen" bei den Einwechselungen. Es ist allerdings noch ungewiss, ob der VfB den Schwung mit in das Duell gegen den KFC nehmen kann. "Ich denke, dass wir mit allen fairen Mitteln, die wir haben, unser eigenes Ding durchbringen müssen und versuchen das Spiel zu gewinnen - Das ist das klare Ziel. Ob uns jetzt Rückenwind aus Büderich hilft, weiß ich nicht, wenn ja, dann wäre ich froh darüber", erklärte der Übungsleiter.

Durch den mäßigen Saisonstart ist Uerdingen nun gefragt. Druck auf seinen Gegenüber will der 55-Jährige aus Respekt allerdings nicht ausüben. "Die Favoriten-Rolle Uerdingens möchte ich auf gar keinen Fall als Druck für meinen geschätzten Kollegen Julian Stöhr nutzen, weil ich Julian sehr mag", verriet der Chefcoach. Weiter führte er aus: "Aber diese Mannschaft, die Uerdingen zusammen hat, ist für mich mit vielen Top-Spielern besetzt und da möchte ich gar keinen Einzelnen herausheben." Wenn ein Akteur jedoch herausgehoben werden kann, dann ist es Alexander Lipinski. Mit drei Treffern und fünf Vorlagen ist der Rückkehrer ein wichtiger Baustein im Offensivspiel des Regionalliga-Absteigers.

Durch die enge Tabellensituation könnte Homberg mit einem weiteren Dreier einige Plätze nach oben klettern - Daher will Janßen die Partie mit einem gesunden Maß an Selbstvertrauen angehen. Abschließend sagte er folgendes zum Duell: "Es wird eine schwere Aufgabe für uns werden. Aber nichts ist unmöglich im Fußball - Wir gehen das mit sehr viel Mut, Ehrgeiz, Eifer und sehr gut vorbereitet an."

Ob der VfB Homberg auf den Sieg in Büderich aufbauen kann und auch den KFC Uerdingen schlägt, wird sich zeigen.