Janßen: "Es war ein Oberliga-Spiel, das Spaß gemacht hat"

Es war ein Top-Spiel der Oberliga zwischen dem VfB Homberg und der Holzheimer SG, in der sich die Homberger allerdings deutlich mit 4:1 durchsetzten und somit auf den zweiten Tabellenplatz kletterten. Dabei führte der Zweitplatzierte schon nach der ersten Halbzeit komfortabel mit 3:0. Cheftrainer Stefan Janßen sprach mit FuPa Niederrhein über das Duell mit Holzheim.

Komfortable Halbzeitführung

"Wir haben insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht. Unterm Strich ist es ein verdienter Sieg für meine Mannschaft", sagte Janßen über den Erfolg gegen die SG. Dabei ging sein Team früh durch Felix Hohmann in Front (6.), musste daraufhin aber kurz die Luft anhalten. "Wir gehen hochverdient 1:0 in Führung. Haben dann beim Stand von 1:0 Glück - nach einem Standard trifft der Gegner den Innenpfosten und den zweiten Ball kriegen sie auch nicht im Tor unter", beschrieb der Übungsleiter des Tabellenzweiten. In der Folgezeit kontrollierten die Homberger allerdings die erste Hälfte und kommen durch Emir Demiri (24.) und Marcio Jordan Blank (45+3.) zu zwei weiteren Toren. "Danach beherrschen wir den Gegner bis zur Pause und ziehen dann auf 3:0 weg", äußerte Janßen zum Spielverlauf nach der 1:0-Führung.

Aber auch nach der Unterbrechung drückte die Truppe vom 55-Jährigen auf einen weiteren Treffer. "Nach der Pause haben wir zwei, drei Riesen-Möglichkeiten zum 4:0, unter anderem ein Freistoß von Luca Thissen an den Innenpfosten", verriet der Übungsleiter. Das erste Tor der zweiten Halbzeit erzielten allerdings die Gäste durch Jan Schumacher (59.). "Kriegen dann in der Phase quasi aus dem Nichts ein Standard gegen uns - am zweiten Pfosten wird er reingeköpft und verwandelt. Dann kommt der Gegner auf, hat dann seine stärkste Phase. Ein paar Minuten später gleiche Situation - wieder Standardsituation, wieder zweiter Pfosten und da schießen sie aus drei Metern drüber", erzählte Janßen. Weiter führte er aus: "Das wäre der Moment gewesen, wo das Spiel eine ganz andere Statik bekommen hätte, wo Holzheim dann belohnt wurden wären für die starke Phase, die sie hatten."