Janßen: "Es war ein irres Spiel"

Nachdem dem Sieg in Büderich und dem Heimerfolg gegen den KFC Uerdingen besiegte der VfB auch den ETB. Durch den Patzer von Ratingen 04/19 trennt Homberg nur noch ein Zähler von der Tabellenführung. Hombergs Cheftrainer Stefan Janßen sprach über den späten Triumph in Essen.

Umkämpfte erste Hälfte

"Es war ein irres Spiel. Zwei tolle Mannschaften haben alles gegeben, haben jederzeit auf Sieg gespielt und wir hatten das glücklichere Ende", sagte der 55-Jährige über die Partie. Weiter führte er aus: "Ich denke wir sind besser ins Spiel gekommen. Haben nach sechs Minuten die erste Chance durch Emir Demiri - hält der Torwart gut." Die Führung des VfB ließ trotzdem nicht lange auf sich warten - Felix Hohmann traf per Kopf nach einem Eckball (10.) und erzielte somit zeitgleich seinen ersten Saisontreffer. Der Vorsprung hielt allerdings nicht all zu lange und so köpfte Joshua Telesphore Kapenda ebenfalls nach einer Ecke zum 1:1 für die Hausherren ein (18.). Beide Teams haben in der ersten Halbzeit noch eine dicke Chance, jedoch konnten beide Möglichkeiten nicht genutzt werden und so ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

"Nach der Pause kommt ETB ein bisschen besser raus und geht dann auch in Führung. Natürlich kann man die besser verteidigen, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass die Standards von ETB überragend waren - Insbesondere von Nico Lucas, der hat die super reingehauen", erzählte Janßen. Der Torschütze zum 2:1 für die Gastgeber war wieder einmal Kapenda (62.), der somit den zweiten Doppelpack seiner Oberliga-Karriere schnürte.

"Ich bin sehr glücklich über die drei Punkte"

Beide Mannschaften vergaben daraufhin jeweils eine große Möglichkeit. Janßen äußerte dazu: "Wir müssen das 2:2 machen, fällt dann nicht. Dann kann der ETB das 3:1 machen - machen sie auch nicht." Somit blieben die Homberger noch im Spiel und kamen durch ein Freistoßtreffer von Demiri zum 2:2-Ausgleich (81.), den der Übungsleiter des VfB als "Wahnsinn-Freistoß" beschrieb.

Mit einem 2:2 ging es dann in die letzten zehn Minuten des Duells. "Beide Mannschaften versuchen zum Schluss noch auf das 3:2 zu gehen. In der 89. Minute hatte Marcello Romano auf Seiten von ETB die Gelegenheit zum 3:2, aber unser Torwart, Leon Schübel, hält und dann macht Marcio Blank ein Traumtor - Mit dem linken Fuß oben rechts, genau in den Winkel. Ich weiß gar nicht ob da was zwischen gepasst hätte", verriet der Chefcoach des Tabellenzweiten. Blank erzielte gleichzeitig seinen ersten Treffer im Trikot des VfB (90+2.) und sorgte somit für den 3:2-Sieg seiner Mannschaft. Der junge Angreifer hatte auch die letzte Chance der Begegnung. "Gut freigespielt von Younes Mouadden, steht alleine vorm Torwart und vergibt", beschrieb Janßen die Szene.

Schlussendlich änderte die vergebene Möglichkeit nichts an dem Auswärts-Dreier des VfB. Abschließend sagte Janßen über den Sieg: "Ich bin sehr glücklich über die drei Punkte. Wir haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen - Das ist richtig gut. Jetzt freuen wir uns zwei Tage und dann bereiten wir uns auf St. Tönis vor."

Am kommenden Spieltag wartet mit dem SC St. Tönis ein weiterer harter Gegner auf die Mannschaft des 55-Jährigen. Um weiterhin auf Ratingen Druck ausüben zu können, um sich möglicherweise die Tabellenspitze zu ergattern, muss Homberg weiterhin punkten.