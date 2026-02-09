Janßen: "Es gibt keinen Vorwurf an meine Mannschaft" Der VfB Homberg ergatterte sich im ersten Heimspiel des Jahres 2026 einen Punkt gegen den VfL Jüchen-Garzweiler. Dadurch verblieb die Mannschaft von Stefan Janßen auf Rang zehn. von Tristan Benten · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Demiri traf bereits zum achten Mal – Foto: Ulrich Laakmann

Der VfB Homberg hat im ersten Heimspiel des Jahres 2026 einen Punkt gegen den VfL Jüchen-Garzweiler geholt und bleibt damit auf Rang zehn der Tabelle. Vor heimischem Publikum zeigte die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen eine engagierte Leistung. Emir Demiri erzielte dabei den Treffer für die Homberger und sorgte für zwischenzeitlichen Jubel auf den Rängen. Der Übungsleiter blickte auf die Punkteteilung zurück.

Schockmoment und ein später Gegentreffer "Im Spiel war es so, dass wir tonangebend waren in der ersten Halbzeit", sagte Janßen über den ersten Spielabschnitt seines Teams. Die Folge daraus war, dass Demiri bereits in der 14. Spielminute zur 1:0-Führung der Hausherren traf. Sein Abschluss war laut Janßen allerdings "durchaus haltbar".

Über die darauffolgende Phase der Partie äußerte der 56-Jährige: "Dann drängen wir auf das 2:0." Zunächst fiel jedoch kein weiterer Treffer. Mitte der ersten Hälfte kam es dann zu einem Schockmoment auf Seiten der Jüchener. Janßen schilderte die Aktion: "Es gab dabei eine Szene die unglücklich war. Pass von der linken Außenbahn ins Zentrum, Andres Gomez Dimas will den Ball einschieben, aber Torwart Björn Nowicki kommt mit dem Körper dazwischen. Andres trifft den Ball und den Torhüter und der muss leider verletzt raus und ins Krankenhaus. Von meiner Seite an der Stelle: Gute Besserung für Nowicki." Nach einer längeren Verletzungsunterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Der VfB hatte die Partie zwar unter Kontrolle, musste allerdings durch einen Fauxpas in der Hintermannschaft den späten Ausgleich hinnehmen. "In der Nachspielzeit zur ersten Halbzeit erlauben wir uns einen einfachen Abspielfehler. Sicherlich eine falsche Entscheidung getroffen von einem unserer Spieler. Der Gegner fängt den Ball ab, spielt zwei gute Pässe und dann steht es 1:1", erzählte der Chefcoach des VfB. Paul Gelber nutzte die Chance und netzte zum ersten Saisontor ein (45+4.). Mit dem 1:1 ging es daraufhin in die Halbzeitpause.