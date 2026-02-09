Janßen: "Es gibt keinen Vorwurf an meine Mannschaft"

Der VfB Homberg hat im ersten Heimspiel des Jahres 2026 einen Punkt gegen den VfL Jüchen-Garzweiler geholt und bleibt damit auf Rang zehn der Tabelle. Vor heimischem Publikum zeigte die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen eine engagierte Leistung. Emir Demiri erzielte dabei den Treffer für die Homberger und sorgte für zwischenzeitlichen Jubel auf den Rängen. Der Übungsleiter blickte auf die Punkteteilung zurück.
"Im Spiel war es so, dass wir tonangebend waren in der ersten Halbzeit", sagte Janßen über den ersten Spielabschnitt seines Teams. Die Folge daraus war, dass Demiri bereits in der 14. Spielminute zur 1:0-Führung der Hausherren traf. Sein Abschluss war laut Janßen allerdings "durchaus haltbar".
Über die darauffolgende Phase der Partie äußerte der 56-Jährige: "Dann drängen wir auf das 2:0." Zunächst fiel jedoch kein weiterer Treffer. Mitte der ersten Hälfte kam es dann zu einem Schockmoment auf Seiten der Jüchener. Janßen schilderte die Aktion: "Es gab dabei eine Szene die unglücklich war. Pass von der linken Außenbahn ins Zentrum, Andres Gomez Dimas will den Ball einschieben, aber Torwart Björn Nowicki kommt mit dem Körper dazwischen. Andres trifft den Ball und den Torhüter und der muss leider verletzt raus und ins Krankenhaus. Von meiner Seite an der Stelle: Gute Besserung für Nowicki."
Nach einer längeren Verletzungsunterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Der VfB hatte die Partie zwar unter Kontrolle, musste allerdings durch einen Fauxpas in der Hintermannschaft den späten Ausgleich hinnehmen. "In der Nachspielzeit zur ersten Halbzeit erlauben wir uns einen einfachen Abspielfehler. Sicherlich eine falsche Entscheidung getroffen von einem unserer Spieler. Der Gegner fängt den Ball ab, spielt zwei gute Pässe und dann steht es 1:1", erzählte der Chefcoach des VfB. Paul Gelber nutzte die Chance und netzte zum ersten Saisontor ein (45+4.). Mit dem 1:1 ging es daraufhin in die Halbzeitpause.
In der zweiten Hälfte war wieder einmal Homberg spielbestimmend - doch wirklich gefährlich wurden die Hausherren nicht vor dem gegnerischen Kasten. Auch nach der roten Karte vom Gäste-Angreifer Yuta Inoue war der VfB nicht konsequent genug im letzten Drittel. "Wir drängen die ganze Zeit nur auf ein Tor, spielen nur in einer Hälfte, aber wir kriegen den Ball nicht über die Linie - ähnlich wie letzte Woche", erklärte der Übungsleiter Hombergs.
Die größte Chance hatte dabei Rückkehrer Marcio Blank, der allerdings mit seinem Kopfball an Maurice Bender scheiterte. Schlussendlich gelang der Heimmannschaft kein weiterer Treffer und somit trennten sich der VfB und der VfL mit 1:1.
"Es gibt keinen Vorwurf an meine Mannschaft. Ich denke wir waren dem Sieg näher als Jüchen. Unterm Strich 1:1 - müssen wir mit leben", sagte Janßen abschließend über das Unentschieden.
Somit wartet der VfB Homberg weiterhin auf den ersten Liga-Sieg im Jahr 2026. Bereits am kommenden Spieltag bietet sich jedoch schon die nächste Gelegenheit auf den ersten Dreier des neuen Jahres, wenn die Homberger auswärts bei den Sportfreunden Baumberg antreten müssen.