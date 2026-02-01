Janßen-Elf dominant, aber glücklos vor dem Tor: VfB verliert knapp

Homberg verliert zum Rückrundenauftakt – Foto: Ulrich Laakmann

Während der Start in der Hinrunde noch gelang, misslingt dem VfB Homberg nun der Auftakt zur Rückrunde. Die Mannschaft von Stefan Janßen musste sich nach 90 intensiven Minuten mit 0:1 im Auswärtsspiel gegen den TSV Meerbusch geschlagen geben. Der VfB rutschte durch die Niederlage auf Rang zehn ab. Im engen Tabellenmittelfeld ist damit vorerst ein kleiner Rückschlag im Kampf um eine bessere Platzierung verbunden.

Mit dem Turniersieg und der gleichzeitigen Titelverteidigung bei der Hallenstadtmeisterschaft startete die Truppe von Janßen mit Selbstvertrauen in die zweite Saisonhälfte. "Die erste Halbzeit geht ganz klar an uns. Wir haben reichlich Torchancen. Leider war es so, dass Franz Langhoff einen Riesen-Tag erwischt hat. Er hat sämtliche Chancen von uns zunichte gemacht", erklärte der Übungsleiter Hombergs.

Mit zwei Siegen, einem Remis und einer Pleite aus vier Testspielen startete der VfB Homberg gegen den TSV Meerbusch in die Rückrunde. In der Hinserie siegten die Duisburger noch mit 3:1 - das zweite Duell der Spielzeit endete allerdings mit 0:1 aus Sicht des Tabellenzehnten.

Die Hausherren hatten große Probleme sich eigene Möglichkeiten herauszuspielen. Die Gäste hatten das Spiel im Griff, bis es in der 44. Minute zu einer Elfmeter-Entscheidung im Strafraum des VfB kam. Janßen äußerte folgendes zu dem Entschluss des Unparteiischen: "Es ist ein Elfmeter, wo sich selbst die Gegner angucken und sich fragen, warum pfeift der jetzt Elfmeter. Das ist einer der Unterschiede zwischen Oberliga und Bundesliga. In der Bundesliga wäre der zu hundert Prozent zurück genommen wurden."

Florian Berisha ließ die Dramatik rund um die Entscheidung kalt - der Angreifer schob sicher zur 1:0-Führung Meerbuschs ein. Somit ging es mit der knappen und schmeichelhaften Führung der Heimmannschaft in die Halbzeitpause.

Endstation Langhoff

"Kommen aus der Pause raus und sind sofort wieder dominant. Wir haben wieder die Vielzahl an Torchancen, aber wieder war es so, dass wir entweder nicht genau genug gezielt haben oder Langhoff ein überragender Torwart war", sagte Janßen über die zweite Hälfte.

Zwar boten sich den Hausherren über Konter Möglichkeiten zur frühen Entscheidung, doch die Homberger agierten vor dem gegnerischen Kasten aktiver. Doch auch bei dem starken Kopfball von Felix Hohmann war der TSV-Keeper mit einem schnellen Reflex zur Stelle. "Hut ab vor der Leistung von ihm", betonte Janßen.

Auch in den letzten 15 Minuten des Duells drückte der VfB auf das Tor der Heimmannschaft, kam allerdings nicht mehr zum Ausgleich. Auch der Platzverweis von Reo Kamiyama änderte nichts an der 0:1-Niederlage der Gäste. "Alte Weisheit, die beim Doppelpass drei Euro kostet: Wenn du vorne keinen machst, hinten einen reinkriegst, dann ist es schwer zu gewinnen", erklärte der 56-Jährige.

Durch die Pleite konnte Homberg nicht an den Erfolgen der Vorbereitung anknüpfen. Trotz der bitteren Niederlage blieb der Übungsleiter positiv. "Ich kann meiner Mannschaft wenig Vorwürfe machen, außer, dass wir vielleicht in der Chancenverwertung konsequenter hätten sein können. Wir haben alles versucht, alles gegeben, viele Torchancen herausgespielt und wenig Torchancen zugelassen - alles das, was ein Trainer eigentlich will", sagte Janßen. Weiter führte er aus: "Trotzdem gratulieren wir dem Gegner - sie haben mit viel Leidenschaft gekämpft und sich in alles reingehauen."

Letztlich kehrten die Homberger ohne etwas Zählbares nach Hause zurück. Am kommenden Spieltag wartet dann der VfL Jüchen-Garzweiler auf den VfB.