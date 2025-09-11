Janßen: "Das Spiel hatte eigentlich keinen Verlierer verdient"

Nach dem 4:2-Erfolg über die Sportfreunde Baumberg in der Liga setzte der VfB Homberg nun noch einen drauf und besiegte den Ligakonkurrenten mit 4:2 im Niederrheinpokal. Dabei musste die Verlängerung eine Entscheidung bringen. Stefan Janßen, Cheftrainer des VfB, sprach über das Duell.

Ausgeglichene Partie

Dieser Anschlusstreffer verlieh den Sportfreunden neue Hoffnung und so erzielte Farhan Ghaznawi kurz nach der Unterbrechung den 2:2-Ausgleich (52.). "Die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbezeit gehen klar an Baumberg. In dieser Phase hätten wir auch 2:3, 2:4 hinten liegen können. Da waren sie klar besser", sagte der Übungsleiter des späteren Siegers. Er fügte hinzu: "Dann kommt eine Phase, in der wir klar besser sind, wo wir eigentlich auf 4:2 wegziehen müssen, oder können. Mit tollen Torchancen, mit Pfosten, Latte, Fallrückzieher Latte, was da so zu gehört."

Das Duell zwischen Homberg und Baumberg fand schon in der Oberliga vor wenigen Spieltagen statt. Die Begegnung endete mit einem 4:2-Erfolg des VfB. Die Sportfreunde wollten nun also die Revanche im Pokal. Nach einem umkämpften Anfang brachte Marcio Jordan Blank die Hausherren in Führung (29.). ehe Henrik Scheibe auf 2:0 für die Gastgeber erhöhte (41.). Allerdings traf Robin Hömig noch vor der Halbezeitpause per Handelfmeter zum 1:2-Anschluss für die Gäste (43.). "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, gehen verdient 2:0 in Führung. Bei einem schlecht geschossen Freistoß in Hüfthöhe kriegt einer unserer Spieler den Ball an die Hand", erklärte Janßen.

Kurz vor Ende der Partie gab es dann noch einen Schreckmoment für seine Mannschaft. "In der 89. Minute kommt Baumberg nochmal nach vorne, Robin Hömig köpft den Ball und Kenneth Hersey hält überragend", erzählte der Chefcoach. Somit ging es mit einem 2:2 in die Verlängerung.

Starker Pokalfight

Doch auch nach den gespielten 90 Minuten dachten beide Teams gar nicht daran weniger zu machen. "Keine Tempoverminderung in der Nachspielzeit, beide Mannschaften spielen permanent vertikal", betonte Janßen.

Die Homberger hatten jedoch einen starken Blank auf dem Platz, der in der 97. Minute die 3:2-Führung herstellte. Lange drängten die Baumberger auf den erneuten Ausgleich und auch der VfB versuchte die Partie frühzeitig zu entscheiden. Das erlösende Tor erzielte Luca Thissen in der Nachspielzeit (120+3.) und somit feierte Homberg den Einzug in die nächste Runde.

Der Trainer des Siegers schwärmte von dem Duell: "Die Zuschauer haben ein mega Pokalspiel gesehen, mit allem, was beim Pokal und im Fußball dazu gehört. Viele Zweikämpfe, hohe Lauf- und Einsatzbereitschaft, tolle Spielzüge, tolle Tore, Einsatz bis zur letzten Sekunde. Das Spiel hatte eigentlich keinen Verlierer verdient", betonte Janßen. Er führte aus: "Einer muss ja weiter kommen. Ich bin sehr glücklich, dass wir es sind."

Dem VfB Homberg gelang somit der Doppelschlag gegen die Sportfreunde aus Baumberg. Die Hoffnung auf eine historische Pokalsaison lebt weiter bei Janßen und seiner Mannschaft.