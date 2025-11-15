Janßen: "Beide Mannschaften haben sich einen Fight geliefert"

Der VfB Homberg verpasste nur knapp eine Überraschung gegen den RW Oberhausen im Niederrheinpokal. Nach 90 intensiven Minuten musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Janßen mit 1:2 geschlagen geben und flog somit aus dem Wettbewerb. Der Übungsleiter des Oberligisten sprach über das Duell.

Nur kurze Zeit später rutschte ein langer Ball durch - wieder einmal war es Stoppelkamp, der richtig einlief, den Torwart umkurvte und zum 2:0 einschob (40.). Mit dieser 2:0-Führung des Favoriten ging es dann in die Halbzeitpause. "Wenn du 2:0 gegen Oberhausen zurückliegst, dann ist es entschieden, aber wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, dass das Spiel nicht entschieden ist, den Gegner weiter unter Druck zu setzen und eigene spielerische Aspekte mit rein zu bringen", erzählte der 55-Jährige. Er fügte noch hinzu: "Unterm Strich glaub ich, dass die zweite Halbzeit an uns geht."

"Unterm Strich muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Die Mannschaft hat alles gegeben und alles reingeworfen - läuferisch, kämpferisch und fußballerisch haben wir RWO einen großen Pokalfight geliefert", sagte Janßen über die Leistung seines Teams. Dabei war seine Truppe von Beginn an gut drauf und sicherte sich nach gerade einmal vier Minuten die erste Ecke - nur eine Minute später folgte dann auch der erste Abschluss des Spiels. Lange verteidigte die Homberger Defensivabteilung konzentriert, diszipliniert und stellte die Oberhausener somit immer wieder vor Probleme. In der 38. Spielminute war es dann allerdings Ex-Profi Moritz Stoppelkamp, der den Ball im Tor des VfB unterbringen konnte. "Ein typisches Stoppelkamp Tor. Er sieht ganz genau wo die Lücke ist und spielt den Ball dann auch genau in die Lücke. Man muss schon sagen - die Klasse kann man da erkennen", äußerte der Chefcoach des Oberligisten zum 0:1.

VfB kämpft bis zum Schluss

Zu Beginn der zweiten Hälfte drückten die Hausherren auf den 1:2-Anschluss. Homberg erspielte sich einige Standards und kam auch immer wieder gefährlich vor den Kasten der Gäste - allerdings ohne die ganz großen Chancen zu haben. Nach einer guten Möglichkeit in der 76. Minute war es dann Luca Thissen der kurz darauf den Ball in den linken Knick schoss und seinem Team mit dem 1:2 neue Hoffnung schenkte (81.).

Schlussendlich reichte es jedoch nicht für einen weiteren Treffer des Underdogs und somit schieden die Homberger knapp aus dem Niederrheinpokal aus. "Die Mannschaft hat bis zuletzt alles gegeben. Beide Mannschaften haben sich einen Fight geliefert. Unterm Strich zählt im Pokal nur das Ergebnis", erklärte Janßen. Am Ende war es die individuelle Klasse der Oberhausener, die zum Erfolg führte. Der Chefcoach des VfB lobte dabei zwei gegnerische Spieler besonders: "Es haben uns heute zwei Duisburger das Genick gebrochen wenn man so will. Einmal Stoppelkamp, Duisburger Junge, der beide Tore erzielt und im Defensivbereich Nico Klaß, auch ein Duisburger Junge, der hinten alles weggeholt hat. Für mich der aktuell beste Abwehrspieler der Regionalliga."

Trotz einer starken und kämpferischen Leistung musste sich Homberg letztendlich knapp geschlagen geben. Abschließend sagte Janßen zum Spiel: "Es ist schade, dass wir rausgeflogen sind. Ich hätte meiner Mannschaft gegönnt zumindest in die Verlängerung zu gehen, aber so ist der Pokal halt."

Lange darf sich der Oberligist allerdings nicht mit der bitteren Pleite beschäftigen, denn am kommenden Wochenende steht wieder der Liga-Alltag an und der kommende Gegner wird ebenfalls ein harter Brocken für den VfB. Es geht gegen den aktuellen Oberliga-Tabellenführer Ratingen 04/19. "Jetzt geht es darum Kräfte zu sammeln für den Spitzenreiter am Freitagabend", betonte der Cheftrainer Hombergs. Ob sein Team gegen Ratingen nach drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielniederlagen wieder einen Dreier einfahren kann, bleibt abzuwarten.