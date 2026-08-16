Jansen setzt auf Zusammenhalt: Wir wollen attraktiven Fußball spielen Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt richten die Sportfreunde Uevekoven den Blick nach vorne. Spielertrainer Sven Jansen setzt auf einen breiter aufgestellten Kader, mehr Stabilität in der Defensive und eine mutigere Spielweise. von Tim Zimmer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eric Wiktorski

Die Sportfreunde Uevekoven haben sich in ihrer ersten Landesliga-Saison behauptet – nun soll der nächste Entwicklungsschritt folgen. Spielertrainer Sven Jansen sieht seine Mannschaft trotz eines kleinen Etats gut gerüstet und traut ihr erneut eine sorgenfreie Saison zu.

„Wir wollen kompakter und mutiger werden“ Die erste Landesliga-Saison nach dem Aufstieg war für die Sportfreunde Uevekoven vor allem eine Zeit des Lernens. Zwar benötigte die Mannschaft einige Wochen, um sich an das höhere Niveau zu gewöhnen, am Ende stand jedoch das wichtigste Ziel: der Klassenerhalt. Genau darauf möchte Spielertrainer Sven Jansen nun aufbauen. Die Vorbereitung bewertet der Coach trotz ausbaufähiger Testspielergebnisse positiv. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Jansen. In den ersten beiden Wochen lag der Schwerpunkt auf den athletischen Grundlagen, nun rücken zunehmend taktische Inhalte in den Mittelpunkt. Ziel ist es, die Mannschaft Schritt für Schritt an die Spielidee des Trainerteams heranzuführen.

Rückblickend zählt für Jansen vor allem das Endergebnis der vergangenen Saison. „Wir haben etwas Zeit gebraucht, um in der Liga anzukommen, aber am Ende haben wir unser Ziel erreicht.“ Der Klassenerhalt habe bestätigt, dass sich die Mannschaft auf Landesliga-Niveau behaupten könne. Auch personell sieht sich Uevekoven gut aufgestellt. Zwar musste der Verein drei Abgänge verkraften, darunter zwei Leistungsträger, gleichzeitig konnten zahlreiche junge und talentierte Spieler verpflichtet werden. Mit einem Seitenhieb auf den Amateurfußball spricht Jansen allerdings auch die Schattenseiten der Transferperiode an. „Ein Wort hat leider nicht mehr das Gewicht wie früher. Manche Spieler glauben inzwischen, sie könnten Unsummen verlangen.“ Trotzdem zeigt sich der Spielertrainer mit der Kaderplanung insgesamt zufrieden.