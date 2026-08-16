Jansen setzt auf Zusammenhalt: Wir wollen attraktiven Fußball spielen

Die Sportfreunde Uevekoven haben sich in ihrer ersten Landesliga-Saison behauptet – nun soll der nächste Entwicklungsschritt folgen. Spielertrainer Sven Jansen sieht seine Mannschaft trotz eines kleinen Etats gut gerüstet und traut ihr erneut eine sorgenfreie Saison zu.
Die erste Landesliga-Saison nach dem Aufstieg war für die Sportfreunde Uevekoven vor allem eine Zeit des Lernens. Zwar benötigte die Mannschaft einige Wochen, um sich an das höhere Niveau zu gewöhnen, am Ende stand jedoch das wichtigste Ziel: der Klassenerhalt. Genau darauf möchte Spielertrainer Sven Jansen nun aufbauen.
Die Vorbereitung bewertet der Coach trotz ausbaufähiger Testspielergebnisse positiv. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Jansen. In den ersten beiden Wochen lag der Schwerpunkt auf den athletischen Grundlagen, nun rücken zunehmend taktische Inhalte in den Mittelpunkt. Ziel ist es, die Mannschaft Schritt für Schritt an die Spielidee des Trainerteams heranzuführen.
Rückblickend zählt für Jansen vor allem das Endergebnis der vergangenen Saison. „Wir haben etwas Zeit gebraucht, um in der Liga anzukommen, aber am Ende haben wir unser Ziel erreicht.“ Der Klassenerhalt habe bestätigt, dass sich die Mannschaft auf Landesliga-Niveau behaupten könne.
Auch personell sieht sich Uevekoven gut aufgestellt. Zwar musste der Verein drei Abgänge verkraften, darunter zwei Leistungsträger, gleichzeitig konnten zahlreiche junge und talentierte Spieler verpflichtet werden. Mit einem Seitenhieb auf den Amateurfußball spricht Jansen allerdings auch die Schattenseiten der Transferperiode an. „Ein Wort hat leider nicht mehr das Gewicht wie früher. Manche Spieler glauben inzwischen, sie könnten Unsummen verlangen.“ Trotzdem zeigt sich der Spielertrainer mit der Kaderplanung insgesamt zufrieden.
Zu den heißesten Titelanwärtern zählt Jansen die etablierten Spitzenteams. Den SV Breinig und Eintracht Verlautenheide sieht er ebenso im Favoritenkreis wie Aufsteiger SC Elsdorf, dem er eine starke Rolle zutraut.
Die eigene Mannschaft ordnet der Trainer trotz vergleichsweise bescheidener finanzieller Möglichkeiten im gesicherten Mittelfeld ein. „Wir gehören sicherlich zu den Mannschaften mit dem kleinsten Etat“, sagt Jansen. Dennoch sei der Kader inzwischen breiter aufgestellt als in der vergangenen Saison. Das Ziel bleibt ein möglichst früher Klassenerhalt, den der Coach seiner Mannschaft durchaus zutraut.
Besondere Bedeutung haben für ihn wie für viele andere Trainer die Derbys. Auch wenn jedes Spiel dieselbe Anzahl an Punkten bringe, seien diese Begegnungen „immer etwas Besonderes“ – nicht zuletzt für Spieler, Verein und Zuschauer.
Sportlich soll sich Uevekoven in mehreren Bereichen weiterentwickeln. Die größte Baustelle der Vorsaison war die Defensive. „Wir haben einfach zu viele Gegentore kassiert“, stellt Jansen selbstkritisch fest. Deshalb soll die Mannschaft künftig kompakter auftreten und als Einheit verteidigen. Gleichzeitig möchte der Spielertrainer seiner Elf offensiv mehr Selbstvertrauen vermitteln. „Wir wollen mutiger mit dem Ball sein, uns Chancen herausspielen und attraktiven Fußball spielen.“
Für Jansen und seinen Trainerkollegen Josh schließen sich Kampfgeist und spielerischer Anspruch dabei nicht aus. Im Gegenteil: „Attraktiven Fußball mit den Basics – so kann man unsere Idee am besten beschreiben.“ Wer beide Trainer kenne, wisse ohnehin, dass sie Fußball nicht nur arbeiten, sondern auch spielen lassen wollen.
Abseits des Platzes bleibt in Uevekoven vieles beim Alten. Der enge Zusammenhalt zwischen Verein, Dorf und Umfeld gehört weiterhin zu den größten Stärken des Klubs. Wirklich große Geheimnisse für die neue Saison gibt es deshalb nicht – „höchstens unser neues Trikot“, scherzt Jansen. Viel wichtiger ist ihm ohnehin, dass seine Mannschaft auf dem Platz erneut beweist, dass man auch mit überschaubaren Mitteln in der Landesliga konkurrenzfähig sein kann.