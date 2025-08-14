Jansen löscht Lingens Pokalträume

Pokal, zweite Runde, bestes Fußballwetter. TuS Lingen II in Rot gegen SV Eisten/Hüven in Grün, es sollte ein Abend werden, der weniger von spielerischem Feuerwerk als von kleinen Momenten lebte. Die erste Hälfte endete folgerichtig torlos, die Trinkpause in Minute 24 war bis dahin ein Höhepunkt.

Nach der Pause ging’s dann doch los: Alain Parfait Essouma Olinga brachte Lingen in der 49. Minute in Führung, Tobias Dörtelmann glich zehn Minuten später per Foulelfmeter aus. Chancen gab es beiderseits, Lingen vergab einige Male aussichtsreich und kurz vor Schluss schwächten sich die Gastgeber selbst: Samuel Asfaha Tadese sah Gelb-Rot (87.).

Dann kam das Elfmeterschießen und mit ihm eine Mischung aus Nerven, Innenpfosten und Torwartglück. Hüven begann, beide Teams ließen einiges liegen, aber Keeper Lukas Jansen hielt gleich zwei Strafstöße der Lingener. Den Schlusspunkt setzte Johannes Schwarte mit dem entscheidenden 4:5.